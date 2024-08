Tidligere Wimbledon-finalist tilbake etter langt skadeavbrekk – møter Ruud til showkamp i New York

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter arrangøren av showkonseptet UTS på sine nettsider. Denne uken er det duket for turnering i New York, bare dager før US Open går i gang.

– Kroppen min er endelig klar til å gå ut på banen og ha det gøy. Det er lenge siden sist, sier Kyrgios.

Der skal Kyrgios opp mot Ruud i kvartfinalen. Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev, Gaël Monfils, Denis Shapovalov og Alexander Bublik skal også i aksjon.

Kyrgios har en 13.-plass som bestenotering på verdensrankingen. Han har tatt seg til kvartfinale i både Australian Open og US Open. I 2022 vant han doubleturneringen i Australian Open, mens han tok seg til finale i singleturneringen i Wimbledon. Der ble det tap for Novak Djokovic.

US Open går av stabelen 26. august. I 2022 tok Ruud seg til finale mot Carlos Alcaraz, men nordmannen måtte se seg slått 1-3 i sett.

Siden OL-exiten i Paris har Ruud slitt med influensa, og fredag ble nordmannen utspilt da han tapte for Felix Auger-Aliassime i ATP Masters1000-turneringen i Ohio. Det skjedde etter at han måtte trekke seg fra turneringen i Montreal uken i forveien.

