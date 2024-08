Pereira senket gamle kjente da RBK slo Viking: – Scorer jo hver gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var trøndernes tredje strake hjemmeseier, og det sendte de opp på 8.-plass på tabellen.

Rosenborg har i tillegg én kamp mindre spilt enn konkurrentene rundt seg. Det skiller bare to poeng opp til sjetteplasserte KFUM.

For Vikings del kan tapet bli skjebnesvangert i kampen om en topplassering. Siddisene ligger på 3.-plass, men kunne med seier gått forbi toer Brann. Bodø/Glimt topper tabellen med fem poeng ned til bergenserne.

Ulrik Yttergård Jenssen sendte vertene i ledelsen etter 26 minutter, før Adrian Pereira sikret tomålsledelse til pause. Med elleve minutter igjen på klokken reduserte Sander Svendsen for Viking, men det ble også kampens siste mål.

– Det var digg og etterlengtet. Det er viktig. De har en god sesong, men vi går for tre poeng hver kamp, og i dag klarte vi det, sa matchvinner Pereira til TV 2 etter kampslutt.

– Jeg har jo spilt i klubben (Viking), så det har vært noen kule oppgjør. Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg scorer jo hver gang, fortsatte han.

Gamle kjente

Etter en jevn åpning trodde Noah Holm at han hadde sendt RBK i ledelsen etter 25 minutter, men dessverre for hjemmepublikummet ble scoringen avvinket for offside.

Det tok ikke lenger et snaut minutt før ballen igjen lå i nettet bak Viking-keeper Arild Østbø. Scoringen kom etter en del klabb og babb i feltet, og Ulrik Yttergård Jenssen endte opp med å krige inn 1-0.

Og RBK stoppet ikke der. Ni minutter senere var det den tidligere Viking-backen Adrian Pereiras tur til å sette ballen i mål etter å ha driblet seg gjennom feltet.

– Det er tilfeldig hvem man scorer mot, men det er alltid kjekt å gjøre det i sånne kamper, sa Pereira til TV 2 i pausen.

Les også: Tar på seg skylden etter Kåffa-tapet: – Ene og alene min feil (+)

Svendsen-redusering

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim var meget misfornøyd da også han slo av en prat med rettighetshaveren i pausen og fortalte at de hadde gjennomført tre bytter.

Inn kom Peter Christiansen, Herman Haugen og Edvin Austbø for Lars-Jørgen Salvesen, Jost Urbancic og Simen Kvia-Egeskog.

20 minutter inn i omgangen ble også Christian Cappis byttet inn for Hampus Finndell, men det var til slutt Svendsen som scoret Viking-reduseringen.

Rosenborg måtte klare seg uten sin toppscorer Ole Sæter, som nok en gang er ute med skade. Spissen har scoret åtte mål på 14 kamper i ligaen.

Les også: Ex-Grorud-spiller Cornic avgjorde da TIL slo Kåffa: – Helt fantastisk (+)

Les også: Sjekk Kåffa-børsen etter tapet for Tromsø (+)

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 19

Rosenborg - Viking 2-1 (2-0)

Lerkendal

Mål: 1-0 Ulrik Yttergård Jenssen (26), 2-0 Adrian Pereira (35), 2-1 Sander Svendsen (79).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Adrian Pereira, Sverre Nypan, Emil Konradsen Ceide, Ulrik Yttergård Jenssen, Rosenborg, Sondre Bjørshol, Sander Svendsen, Viking.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Adrian Pereira (Moustafa Zeidan fra 65.), Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Ulrik Yttergård Jenssen – Edvard Tagseth, Ole Selnæs, Santeri Väänänen (Luka Racic fra 88.) – Marius Broholm (Emil Konradsen Ceide fra 65.), Noah Holm (Sverre Nypan fra 65.), Jesper Reitan-Sunde.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sondre Bjørshol (Kristoffer Løkberg fra 79.), Gianni Stensness, Sondre Langås, Jost Urbancic (Herman Haugen fra 45.) – Hampus Finndell (Christian Cappis fra 62.), Joe Bell, Simen Kvia-Egeskog (Edvin Austbø fra 46.) – Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen (Peter Christiansen fra 45.), Zlatko Tripic.

Runde 19: Fredrikstad – Brann 0-4, HamKam – Odd 1-0, KFUM Oslo – Tromsø 0-1, Sarpsborg – Haugesund 2-2, Strømsgodset – Lillestrøm 3-2, Bodø/Glimt – Sandefjord 1-1.

---