Tar på seg skylden etter tapet: – Ene og alene min feil

EKEBERG (Dagsavisen): Venstrebacken kom inn da det var 16 minutter igjen av ordinær tid. Bare fire minutter senere satte Leo Cornic inn det som ble vinnermålet for Tromsø.

– Jeg prøver vel å dempe ballen og så klarere. Men sett i ettertid så burde jeg bare klarert med en gang, sier Lange Hjorth til Dagsavisen.

For etter berøringen stormet Cornic inn i duellen og fikk presset fram en avslutning som trillet i mål via Kåffa-forsvareren.

Tromsøs Leo Cornic feirer etter å ha sendt gjestene i ledelsen på Ekeberg. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

– Det er ene og alene min feil, sier Kåffa-backen.

Han ble liggende på bakken etter en smell i ankelen, og Cornic uttrykte overfor TV 2 at han var usikker på om målet skulle bli stående etter duellen.

– Det kan man sikkert argumentere for, men når det ikke blir det (frispark) så får man ikke gjort så mye med det. Det er min feil uansett. Han sa selv nå at han egentlig regnet med at det kom til å bli frispark. Han planter jo begge beina i mine ankler, men … ja. Det er ikke noe unnskyldning uansett.

– Det er min feil og jeg skulle bare ha klarert den bort, så hadde det ikke vært en situasjon i det hele tatt, legger Lange Hjort til.

KFUM-trener Johannes «Johs» Moesgaard mener laget gjorde mye bra i kampen, men legger ikke skjul på at poenget glapp i egen 16-meter.

– Vi må være ordentlig på jobb i egen boks. Det glipper én gang og så er det kjørt, sier Moesgaard til Dagsavisen.

Johannes "Johs" Moesgaard dirigerer Kåffa under matchen mot Tromsø. (Annika Byrde/NTB)

– Hvordan jobber man med akkurat det?

– Det må vi klare. For meg går mye av det på kommunikasjon med hverandre hele tiden. Jo mer seig du er og jo mer sliten du er – prat med og til sidemannen din. Når vi går inn i de siste ti minuttene kan vi ikke dempe ballen i egen boks. Den må klareres. Det havner jo på den, selvfølgelig, svarer Moesgaard.

Lange Hjorths forsvarskollega, Momodou Lion Njie, tapte duellen før ballen havnet hos førstnevnte. Han mener selv at han burde fått frispark.

– Jeg hopper opp og (Lasse) Nordås dytter meg i ryggen. Så får han fordel av det, og så stokker ikke Jonas beina helt når han skal klarere. Det er altfor enkelt og for dårlig, dessverre, sier Njie til Dagsavisen.

Momodou Lion Njie kjempet hardt foran eget mål, men måtte se nullen glippe tolv minutter før fulltid. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

– Skulle du ha fått frispark der?

– Ja, jeg skal ha frispark. Klink, svarer han.

Men frispark ble det ikke, verken for Lion Njie eller Lange Hjorth. Da Kåffa ikke maktet å sette sjansene sine, endte det dermed med ettmålstap på hjemmebane.

Laget er fortsatt på sjetteplass på tabellen i Eliteserien.

