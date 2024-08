Haaland scoret i jubileumskampen da City åpnet med å slå Chelsea

Dermed har Manchester City vunnet hele 13 av de 14 siste Premier League-åpningene. Det eneste nederlaget siden 2011 kom mot Tottenham (0-1) for tre år siden.

Haaland brukte et drøyt kvarter på å notere seg på scoringslisten i London. Jeremy Doku slo ballen på tvers innover i banen, og via foten til Bernardo Silva fant belgieren Haaland. Jærbuen rev seg løs fra både Levi Colwill og Marc Cucurella, og med høyrefoten fikk han ballen forbi Robert Sánchez i Chelsea-målet.

Målet ble sjekket for offside på Bernardo, men portugiseren hadde marginene på sin side. Dermed har Haaland scoret hele 91 ganger på sine første 100 kamper i lyseblått.

– Det finnes ikke en annen mann i verden men heller ønsker når en spiller kommer alene med keeper, sa BBCs Pat Nevin om Haalands 1-0-scoring.

Gult kort

Chelsea yppet seg flere ganger i løpet av de første 45 minuttene, og like før pause pirket Nicolas Jackson ballen i mål etter at Ederson ga en retur. Nettkjenningen ble annullert for en hårfin offside.

Etter sidebyttet trodde Rico Lewis at han hadde doblet Citys ledelse, men Haaland ble avblåst for en forseelse på Colwill like før ballen gikk i mål. Nordmannen fikk i tillegg gult kort. Noen minutter før slutt vartet Mateo Kovacic opp med en lekker soloprestasjon, før han med høyrefoten hamret inn 2-0 fra distanse.

Regjerende mester Manchester City, som ikke har måttet se ligagullet glippe siden 2020, fikk dermed en god start i jakten på klubbens femte strake Premier League-tittel.

Sist helg fikk de en strålende start på sesongen da byrival Manchester United ble slått i Community Shield-finalen.

– Tungt slag

Tidligere denne uken var Oscar Bobb uheldig og pådro seg et brudd i leggen, og den norske juvelen er ventet å bli borte fra fotballbanen i tre til fire måneder.

– Gutten er ved godt mot, men det er et tungt slag for gutten og et tungt slag for det norske landslaget også, sa landslagstrener Ståle Solbakken da han gjestet Viaplays studio lørdag.

En formsterk Bobb var ventet å få mye spilletid for de lyseblå fra Manchester denne høsten. I Community Shield var han nest sist på Bernardo Silvas utligningsmål på tampen.

Enzo Maresca og Chelsea har vært særdeles aktive på overgangsmarkedet denne sommeren, og Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall og Marc Guiu er blant nykommerne på Stamford Bridge. Ifølge Sky Sports har blåtrøyene fra London i skrivende stund 43 spillere i A-lagstroppen.

