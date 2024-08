Bobb operert for benbruddet: – Et tungt slag for det norske landslaget

Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken da han gjestet Viaplay-studioet i forbindelse med Premier League-runden lørdag.

– Status er at han ble operert i går. Gutten er ved godt mot, men det er et tungt slag for gutten og et tungt slag for det norske landslaget også, sa Solbakken.

Han kalte skadesmellen til Bobb tragisk.

– Jeg tror han sto foran å få mye spilletid, særlig i starten av sesongen, sa landslagssjefen.

City-manager Pep Guardiola uttalte også på fredagens pressekonferanse at det gikk mot operasjon for Bobb. Ifølge spanjolen er nordmannen ute i tre-fire måneder.

– Vi ser fram til å se ham tilbake og håper han kommer seg bra. Forhåpentlig går operasjonen bra, sa Guardiola.

Bobb spilte 26 kamper for City forrige sesong, og han signerte i februar en ny femårskontrakt med de lyseblå. Mange har pekt på at årets sesong kunne bli hans definitive gjennombrudd i et lag der kampen om plassen er svært hard.

