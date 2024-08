Strand Larsen roser Arsenal-keeperen etter kjempesjanse: – Sier litt om nivået

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kai Havertz og Bukayo Saka gjorde målene for storfavoritten fra Nord-London.

Strand Larsen startet på første forsøk etter sommerens overgang fra spansk fotball. Han ble den 76. nordmannen i rekken til å debutere i Premier League siden oppstarten i 1992.

Han kom til en knallhard heading etter 36 minutter, og det var kun en mesterlig enhåndsredning fra David Raya som stoppet ham fra å gjøre 1-1.

– Det sier litt om nivået på keeperne. Man må jobbe for å få den lenger ned i hjørnet. Jeg spiller mot to av de beste stopperne i verden, så jeg gjør egentlig alt riktig. Headingen er perfekt og, men noen ganger må man gi honnør til keeperen, sa Strand Larsen til Viaplay etter kampslutt.

Ti minutter tidligere scoret Havertz på en lignende mulighet. Det gjorde han på et presist innlegg fra Saka.

Wolverhampton var inne i en god periode da kampen rundt én time, men uttellingen uteble. I stedet økte Saka til 2-0 på en flott avslutning i korthjørnet et drøyt kvarter før slutt. Gjestene ble satt ut av at et frispark ble spilt svært raskt.

– Det er litt surt. Vi vet hva vi kommer til. Vi er med ganske lenge, sa Strand Larsen.

Martin Ødegaard var som vanlig kaptein og styrte Arsenals midtbane.

London-klubben har de to siste årene vært med i tittelracet i Premier League, men begge ganger kommet til kort mot Manchester City.

Mange har spådd Arsenal som ligamester foran den nye sesongen. Blant dem er landslagssjef Ståle Solbakken.

