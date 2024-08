Nusa slo til i Leipzig-debuten – scoret etter ett minutt

19-åringen gjorde tidligere i uken overgang fra Brugge i belgisk fotball, og han startet på benken i lørdagens cupkamp.

Der fikk han slippe til etter 83 minutter, og bare sekunder senere lå ballen i nettet. Xavi Simons spilte Nusa fri på kanten, og unggutten la ballen i det lengste hjørnet med en flott avslutning.

Før det hadde Benjamin Sesko og Loïs Openda ordnet 2-1-ledelse. Simons scoret til 4-1 like etter Nusas mål.

Unggutten fra Langhus i Nordre Follo debuterte i Eliteserien for Stabæk som 16-åring i 2021 og slo gjennom med et brak. Han ble solgt til Brugge samme år og har spilt over 80 kamper for den belgiske klubben.

Nusa ble en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.

Leipzig serieåpner neste uke hjemme mot Bochum.

Les også: Nusa solgt til RB Leipzig: – En kjempeklubb å komme til