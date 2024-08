Nusa solgt til RB Leipzig: – En kjempeklubb å komme til

Dermed ble det Leipzig som sikret seg underskriften til Nusa for de kommende årene. Tenåringen skal ha vært ønsket av flere klubber i Tyskland og England.

Han ble tirsdag ettermiddag presentert som Leipzig-spiller i en noe kryptisk videosnutt på meldingstjenesten X. Videoen følges av et norsk flagg og inneholder et ark der det står «Velkommen til Leipzig!» øverst.

Nusa har skrevet kontrakt med sin nye klubb til sommeren 2029, ifølge tyske medier. Leipzig betaler Brugge angivelig rundt 250 millioner kroner for kantspilleren.

– Leipzig er en kjempeklubb å komme til. Et veldig bra steg i hans karriere, sier Bundesliga-ekspert Eivind Bisgaard Sundet til NTB.

Erstatter Olmo

Han viser til Leipzigs gode historikk med å utvikle unge spillere, og at det nå kan komme Nusa til gode.

– Han blir en erstatter for Dani Olmo, selv om de er litt ulike som spillertyper. Leipzig har samtidig hatt litt forskjellige kantspiller-typer opp gjennom, sier Sundet.

Han tror Nusa er hentet inn for å gis en plass i startoppstillingen fra første stund.

– Jeg tror han er tiltenkt å spille. Det store spørsmålet med ham er om han er skadefri eller ikke. Brentford-overgangen i januar strandet jo på den medisinske testen, og han hadde vel bare 20 kamper forrige sesong, sier eksperten.

Ryktene om Nusa-overgangen tiltok for alvor tidligere tirsdag da han ble avbildet på plass i Leipzig, der han tilsynelatende skulle gjennomføre nettopp den medisinsk testen.

Tøff kamp

Ifølge lokalavisen Leipziger Volkszeitung skal det ha vært hard konkurranse om nordmannens signatur. Arsenal, Chelsea, Juventus og Leverkusen var alle angivelig interessert i ham.

Så sent som i januar var Nusa høyaktuell for Premier League-klubben Brentford. Den overgangen falt imidlertid sammen i tolvte time, angivelig fordi han ikke besto den obligatoriske legesjekken.

Nusa debuterte i Eliteserien for Stabæk som 16-åring i 2021 og slo gjennom med et brak. Han ble solgt til Brugge samme år og har spilt over 80 kamper for den belgiske klubben.

Unggutten fra Langhus i Nordre Follo fikk i fjor høst debuten for det norske landslaget og leverte svært godt.

Han ble en publikumsfavoritt etter landslagsdebuten mot Jordan 7. september, der han leverte mål og assist. I den påfølgende kampen mot Georgia hadde han to målgivende pasninger.

Leipzig serieåpner i neste uke hjemme mot Bochum.