Melkersen overtidshelt da Godset tok etterlengtet seier: – Kan slenge så mye dritt de vil

Vinnermålet kom fire minutter på overtid og sendte hjemmetilskuerne til himmels. Melkersen fikk ballen etter et flott angrep og trillet den i hjørnet.

– Det er jævlig deilig, rett og slett. Vi jobber drithardt gjennom hele kampen. Jeg ble dyttet ut på venstrekanten og måtte ta fram til gamle ferdigheter derfra. Det er jævlig deilig, sa Melkersen til TV 2.

På spørsmål om kritikken han har måttet tåle denne sesongen, var svaret klart.

– Det driter jeg i. Jeg gir blanke. De kan gi meg så mye dritt de vil, men jeg leverer i dag, sa matchvinneren som nå står med fem mål denne sesongen.

LSK tok ledelsen 2-1, men så snudde vertene det hele. Utligningsmålet kom snaut 20 minutter før slutt. Nikolaj Möller, som hadde vært på banen i kort tid, steg til værs og stanget ballen i nettet.

Godset hadde ikke vunnet i Eliteserien på ni kamper. Nesten tre måneder er gått siden Jørgen Isnes’ lag slo Sarpsborg på bortebane 26. mai. Lørdag ble seierstørken endelig brutt.

Ofret seg

Lillestrøm står på sin side uten seier på de siste fem kampene. Den siste seieren kom mot nettopp Godset i midten av juli.

– Det er blytungt. Vi har fått et par nesestyvere i det siste med noen sene mål imot. Det svir skikkelig og tærer på folk, sa Gjermund Åsen.

I lørdagens bortekamp tok de tidlig ledelsen da Ruben Gabrielsen nikket ballen i mål. Hjørnesparket fra Ylldren Ibrahimaj gikk via hodet til Thomas Lehne Olsen før Gabrielsen styrte ballen i nettet.

Men ledelsen fikk de ikke ha lenge. Et og et halvt minutt senere ofret Marcus Mehnert alt da han kastet seg inn foran LSK-keeper Hagerup og fikk videresendt ballen til Elias Melkersen, som scoret på åpent mål. Mehnert ble liggende etter å ha blitt truffet av en utrusende Hagerup, men han kom seg opp igjen. Samtidig ble målvakten tildelt gult kort for hensynsløst spill.

Debutantmål

Etter en drøy halvtime ble LSK tildelt straffespark da Jesper Taaje la Felix Va i bakken med en hard kroppstakling. Lehne Olsen var sikker fra krittmerket.

Etter 65 minutter ble svenske Möller byttet inn til sin Godset-debut, og bare sju minutter senere gjorde han seg tellende da han stanget inn utligningen fra kloss hold. 22-åringen er i Drammen på lån fra sveitsiske St. Gallen og har en fortid i Arsenal.

Godset møter Viking på bortebane neste runde, mens LSK skal spilles den utsatte kampen mot Rosenborg borte. Den kampen avvikles uten tilskuere etter at flere VAR-aksjoner førte til at det opprinnelige oppgjøret 21. juli ble avbrutt.

