Kåffa-profilen får sjansen mot «sine egne»: – Rett inn i dansen

EKEBERG (Dagsavisen): Forsvarsspilleren er innlånt fra TIL ut sesongen etter et annet låneopphold i Godset denne våren. Gaye spilte i Kåffa fra 2017 helt fram til i fjor da medaljejagende Tromsø kjøpte 29-åringen.

Han var med på hele Kåffa-reisen fra 2. divisjon til Eliteserien, men selve opprykket gikk han glipp av. Han ble klar for Tromsø i august. Kåffa rykket opp i november.

– Jeg kan ikke si at jeg angrer. Hadde jeg gått tilbake i tid, så hadde jeg gjort det samme valget. Det ble ikke som jeg hadde håpet, men der og da var det en veldig god mulighet for meg og et steg opp. Da følte jeg at jeg måtte ta den muligheten, sier Gaye til Dagsavisen.

– En tøff reise

Kåffa-trener Johannes “Johs” Moesgaard er storfornøyd med å ha forsvarsspilleren i stallen igjen, og mener han hadde en stor rolle i klubbens ferd fra 2. divisjon til Eliteserien.

– Dodo har vært i kapteinsteamet her i flere år, han trener godt og jobber hardt, har en fantastisk fysikk, og så er han en strålende gutt i tillegg. Det er alltid hundre prosent. Det har vært med på å sette en standard fra det som var lek til profesjonalitet, sier Kåffa-treneren.

– I fjor høst lå vi en posisjon hvor vi kunne slåss om opprykk. Da det endelig kom en eliteserie-dør som åpnet seg, så var både vi og han åpne om at det var noe han måtte få lov til. Men det er jo sånn at man ikke kan spå hva som skjer her eller der, og så har det blitt en tøff reise etterpå, fortsetter Moesgaard.

– Føler at man bør være der

Gaye legger ikke skjul på at det har vært spesielt å følge laget fra utsiden det siste året.

– Det har vært gøy å følge med og se alle tingene de har fått til, og så har det vært litt rart også. Man føler at man bør være der. Så nå har det vært gøy å komme tilbake og være med på det.

Det ble kun to innhopp for Tromsø i Eliteserien i fjor. Dermed prøvde han lykken hos tidligere Kåffa-trener Jørgen Isnes i Strømsgodset denne våren, men heller ikke her ble det mange minutter på banen. Gaye startet kun én kamp i serien i løpet av vårsesongen.

– Det har vært et år med lite spilletid. Først i Tromsø, og så var det lite i Godset også. Nå har jeg kommet tilbake til Kåffa og håper å få spille mer og vise meg fram, sier Gaye som har kontrakt i TIL fram til utgangen av 2026.

Starter

Og muligheten til å vise seg fram fra start får han allerede førstkommende søndag, dersom ikke noe uventet skjer – mot nettopp Tromsø.

Det bekrefter Moesgaard overfor Dagsavisen.

– Vi hentet Dodo for at han både kunne være et alternativ som midtstopper og som sideback. Nå må han rett inn i dansen mot gamle lagkamerater. Det kan bli spennende, sier han.

Haitam Aleesami fikk to gule kort i hjemmeseieren mot Rosenborg og må stå over Tromsø-kampen. Dermed får Gaye sjansen fra start mot klubben han er lånt ut fra.

– Det blir spesielt. Jeg er fortsatt Tromsø-spiller og kjenner gutta der. Det blir en spesiell kamp, men jeg får prøve å spille bra.

Kåffa fikk sin første hjemmeseier for sesongen mot Rosenborg og kan få sin andre mot Tromsø. Kampen starter 17:00 søndag.

