Hovland i tetsjiktet i Memphis etter feilfritt spill

Hovland har gått tredje runde på tre slag under par når det gjenstår noen hull. Det har ført ham opp til 3.-plass på ti slag under par totalt. Opp til den japanske lederen Hideki Matsuyama skiller det seks slag.

Hovland leverte glitrende på annen runde fredag med sju slag under par. Lørdag slet han lenge med å rulle ballen i for birdie selv om han ga seg selv mange gode muligheter. To birdier var fasit etter de første 14 hullene.

– Han har hatt mye på hullkanten i dag. Han er bunnsolid og føler han har fått dårlig betalt, sa Max-kommentator Per Haugsrud da Hovland bommet så vidt på hull 14.

Hullet etter fikk han noe å glede seg over da Hovland rullet i dagens tredje birdie. Dermed er 26-åringen for alvor med i kampen om en topplassering.

Hovland vant i fjor PGA-sluttspillet. I årets sesong har han slitt mye med å få spillet på gli, men han har vist prov på god form denne uken. Han er avhengig av godt spill for å komme med videre i sluttspillet som består av tre turneringer.

I neste turnering skal de 50 beste på PGA-rankingen være med, mens det i siste turnering blir kuttet med 20 spillere. Hovland er tippet å avansere mange plasser på rankingen slik det står seg nå.

Den amerikanske stjernen Sam Burns var frustrert til tross for ok spill fram til hull ni. Der rant imidlertid begeret over da han bommet på utslaget. Det førte til at han kastet fra seg driveren slik at den knakk, og dermed måtte han gå resten av runden uten kølla han bruker på lange utslag.

