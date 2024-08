Sarpsborg 08 solgte Henrik Meister for rekordsum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sarpsborg opplyser om overgangen på sine nettsider torsdag morgen. Det kommer dagen etter at Meister fikk tillatelse til å reise til Frankrike for å forhandle med Rennes.

– Stade Rennes får en god spiss, Henrik får en fantastisk overgang og vi sitter igjen med historiens største Sarpsborg 08-overgang, sier Bjørge Øiestad, sportslig ansvarlig i Sarpsborg.

Tirsdag skrev Nettavisen at Rennes hadde lagt inn et bud som garanterer Sarpsborg et sted mellom 90 og 100 millioner kroner.

– Uten å gå inn på detaljene, er det en overgang som gir oss muligheter til å ta nye steg. Jeg mener at vi stadig bygger både klubb og lag som vil ta oss høyere på tabellen og forhåpentligvis gjør oss mer stabile, legger Øiestad til.

Meister kom til norsk fotball i fjor og fikk 25 kamper for Sarpsborg. Nå går ferden videre til Frankrike.

– Det har gått fort. Henrik har hatt en fenomenal utvikling i Sarpsborg 08-drakta og skutt fart de siste ukene. I denne bransjen kan det gå veldig fort sier Øiestad.

Rennes hentet nylig Albert Grønbæk fra Bodø/Glimt.

Les også: Sarpsborg-profil Meister har fått tillatelse til å dra på klubbesøk