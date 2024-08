Sarpsborg-profil Meister har fått tillatelse til å dra på klubbesøk

Den franske klubben hentet nylig Albert Grønbæk fra Bodø/Glimt. Nå skal de angivelig være på jakt etter en ny spiller fra Eliteserien, ifølge VG og Nettavisen.

– Jeg kan ikke bekrefte klubb, men Meister har fått tillatelse til å besøke en klubb i dag, skriver sportssjef i Sarpsborg Hampus Andersson til VG.

Meister har for alvor funnet scoringsformen i Sarpsborg-trøyen de siste månedene. Det har gjort dansken til et attraktivt overgangsmål for flere klubber.

Tirsdag skrev Nettavisen at Rennes hadde lagt inn et bud som garanterer Sarpsborg et sted mellom 90 og 100 millioner kroner. Meister har spilt for blåtrøyene fra Østfold siden august i fjor.

