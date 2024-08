Molde trygget avansementet mot ti mann – ett steg unna gruppespill i europaligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Moldenserne hadde 3-0-ledelse å gå på fra hjemmekampen i forrige uke. I Belgia hadde de ballen mesteparten av tiden, men uten å skape de helt store sjansene før pause.

Cercle hadde et vrient utgangspunkt, og det ble ikke enklere av at midtbanemannen Abu Francis ble utvist for en stempling på Kristian Eriksen etter 28 minutter.

Riktig nok klarte vertene å sette Molde under et visst press mot slutten av omgangen, og Abdoul Ouattara satte inn returen etter at Jesper Dalands heading først hadde blitt avverget.

Etter sidebytte kom Molde-spillerne ut med mer aggressivitet, og de begynte å skape muligheter framover i banen. Magnus Wolff Eikrem brente en kjempesjanse for nesten åpent mål etter 53 minutter, men han ville uansett ha blitt avvinket for offside.

Vertene var heller ikke uten sjanser. I en periode midt i 2. omgang presset de Molde igjen, og det ble en smule ubehagelig for det norske bortelaget. Ytterligere en scoring ville trolig ha gitt full tenning hos Cercle-spillerne.

Kampuret beveget seg imidlertid Moldes vei, og gjestene kunne gjøre defensive bytter på slutten og trygge sammenlagtseieren.

Avansementet gjør at Molde skal møte svenske Elfsborg i 4. runde i europaligakvalifiseringen. Første kamp spilles i Molde om en uke.

