Myhre glitret og sendte Brann videre i Europa-drama

Det ble en stor kveld for Oslo-gutten som også scoret i det første oppgjøret i Skottland. Myhre assisterte da Joachim Soltvedt satte inn 1-0 tidlig i kampen, og sent i 2. omgang brukte han all spensten han hadde da han hoppet opp og stanget inn det avgjørende 2-1-målet.

Det ble en dramatisk avslutning i regnværet i Bergen etter at St. Mirren hadde slått tilbake og utlignet. Men før kampen var over rakk også Aune Heggebø å trygge ledelsen da bortelaget ble tafatt i egen boks, og dermed kunne tilskuerne puste lettet ut.

– Det er kjempe. Fantastisk. Vi slipper dem litt inn i kampen, og de var bedre nå enn sist. Det er ufattelig deilig, sa Brann-kaptein Fredrik Pallesen Knudsen til VG etter kampen.

– Det er et vær som gjør at ballen går ekstra fort, og vi bruker tid på å tilpasse oss føret. St. Mirren er også gode i dag, men vi har kvaliteter i laget som gjør at vi bikker det i vår favør.

Pangstart

Det hadde startet med festscener på tribunene da venstreback Soltvedt scoret etter bare fire minutter. Han satte ballen lavt i nærmeste hjørne etter glitrende forarbeid av Myhre.

Brann styrte mye på egen stadion, men ble stadig advart av skottenes dødballstyrke. Flere ganger i første omgang var St. Mirren framme på frispark og corner, men uten at Mathias Dyngeland ble satt på de største prøvene.

Det ble han derimot etter 53 minutter, men han var raskt nede i hjørnet og nektet St. Mirren scoring med en kjemperedning. Dyngeland sto for øvrig en solid kamp.

Dødballmål

Ledelsen skulle bare holde til det 74. minuttet. Da steg Alex Iacovitti til værs på en corner, knuste alle i lufta og stanget inn 1-1. På det tidspunktet sto det 2-2 sammenlagt mellom lagene.

Der enkelte Brann-supportere nok fryktet at laget skulle kollapse, skjedde det motsatte. Rødtrøyene – med Felix Horn Myhre i spissen – viste seg best da det gjaldt og sørget for at Europa-håpet lever i beste velgående.

I 4. og siste kvalifiseringsrunde skal Brann opp mot Astana, serietoeren i Kasakhstan. Vinneren av dobbeltkampen er inne i gruppespillet i conferenceligaen.

