Tidlig mål sendte Tromsø ut av Europa: – I dag tapte vi mot antifotball

Kilmarnock tettet igjen bakover og greide å holde nullen selv om det holdt hardt noen ganger mot slutten.

Leo Cornic satte ballen i mål i det 74. minutt da han pent ble spilt gjennom av Jens Hjertø-Dahl, men han var hårfint offside. Marginene var små også da Mamadou Therno Barry i det 79. minutt nikke i tverrliggeren fra kloss hold på et frispark fra Hjertø-Dahl.

Sammenlagt vant skottene 3-2 etter at de i første kamp på hjemmebane berget 2-2 på overtid. Dermed ble Tromsø første norske lag som røk ut av europacupturneringene i sommer.

– Jeg er ekstremt stolt over festen byen laget. Det var fantastisk, men så er det utrolig skuffende at vi tapte for et lag jeg synes vi er mye bedre enn, sa Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen til Nordlys.

– Selv om de murte igjen, synes jeg vi skapte masse. Det var helt utrolig at den ikke spratt vår vei en gang. Nei, i dag tapte vi mot antifotball, sa han.

Som i hjemmekampen fikk Kilmarnock en tidlig ledelse. Det var spilt litt over ti minutter da Daniel Armstrong tok hjørnespark fra venstre. Stopperen Joe Wright gikk i duell inne i målgården, men ballen traff i stedet Vetle Skjærvik og spratt i eget mål.

Få sjanser

Tromsø hadde ballen veldig mye, men slet med å spille seg til store sjanser. I det 19. minutt var laget nær å lykkes da Jakob Napoleon Romsaas slo et flott framspill i retning Lasse Nordås, men Liam Donnelly klarerte rett foran egen målstrek.

Kent-Are Antonsen viste fram frisparkfoten ved flere anledninger. Midtveis i omgangen fant han Leo Cornic ved lengste stolpe, men avslutningen var ikke god nok.

Kilmarnock var farlige på kontringer, og i det 37. minutt kunne Kyle Vassell ha doblet ledelsen, men han var i ubalanse, og avslutningen fra kort hold gikk over.

Omgangens største TIL-sjanse kom på overtid, da Nordås knuste to motspillere i lufta på hjørnespark fra Hjertø-Dahl, men hodestøtet gikk utenfor.

Veldig nær

Mot slutten var Tromsø noen ganger veldig nær å forlenge Europa-eventyret. Cornic var iskald og slo tunnel på keeper da han ble spilt gjennom, men TV-bildene viste at han så vidt var offside.

Barrys nikk var også bare centimeter fra å gi utligning.

I sluttminuttene holdt en stygg feilpasning fra Hjertø-Dahl til Vassell på å punktere spenningen for godt, men Anders Jenssen kastet seg inn og blokkerte skuddet.

Kilmarnock er sist i skotsk eliteserie etter to serierunder, med 0-7 i målforskjell, men har skaffet seg oppturer i europacupkvalifiseringen og får dobbeltkamp om plass i conferenceligaens ligaspill.

Les også: Tromsø mistet seieren tre minutter på overtid i Skottland