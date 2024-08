Dortmund-legenden Reus valgte MLS – klar for LA Galaxy

Det kunngjorde MLS-klubben på sitt nettsted torsdag ettermiddag norsk tid. Det har vært knyttet spenning til Reus’ klubbvalg etter at han i mai ga beskjed om at han kom til å gi seg i Dortmund etter i alt 22 sesonger i den gule og svarte drakten.

Reus ble kåret til årets spiller i 1. Bundesliga tre ganger og spilte blant annet to mesterligafinaler med Dortmund. Han tok farvel med klubbens supportere ved å spandere øl på 25.000 av dem i sin siste hjemmekamp mot Darmstadt.

Nå er han klar for nye oppgaver i USA.

– Marco Reus er en verdensklassespiller som har markert seg på øverste nivå i idretten. At han kommer hit etter å ha spilt hele sin karriere i Tyskland er et viktig signal for prosjektet vi bygger her i klubben. Vi ser fram til å se Marcos bidrag til LA Galaxy, sier sportsdirektør Will Kuntz i Galaxy.

LA Galaxy topper MLS' Western Conference etter 26 spilte kamper og ligger dermed godt an før innspurten i grunnserien. California-laget vant sin forrige MLS-tittel i 2014.

