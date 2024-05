Reus hyllet i siste hjemmekamp – scoret og assisterte i 4-0-seier for Dortmund

Like før halvtimen var Reus nest sist på Ian Maatsens strålende markkryper nede i venstre hjørne.

Med snaue ti minutter igjen til pause skaffet ringreven frispark like utenfor sekstenmeteren. Det ble lekkert ekspedert i mål, og Reus ble båret i været av samtlige lagkamerater.

Snaue tjue minutter før slutt scoret Julian Brandt 3-0. Reus ble byttet ut til stående ovasjoner og hyllest fra samtlige lagkamerater da ti minutter gjensto.

– En Bundesliga-legende og en legende i tysk fotball, sa Viaplays engelske kommentator da Reus ble tatt av banen.

På 294 Bundesliga-kamper har veteranen notert 120 mål og 93 målgivende pasninger.

Dortmunds imponerende kamp ble kronet med Donyell Malens 4-0-scoring helt på tampen.

Julian Ryerson ble byttet ut i det 73. minutt, rett etter 3-0-målet.

Reus ble hentet til Dortmund for drøye tolv år siden, og 34-åringen står oppført med godt over 400 kamper for gultrøyene. I 2012/2013-sesongen var han en del av en gyllen Dortmund-generasjon som tok seg hele veien til Champions League-finale. Der ble det imidlertid et surt 1-2-tap for Bayern München.

Om to uker får den populære tyskeren et nytt forsøk på å vinne mesterligaen. Da venter Real Madrid i finalen.