Voldtektsdømte van de Velde snakker ut: – Vurderte å trekke meg fra OL

Nederlenderen har sonet en fengselsstraff for voldtekt etter at han for ti år siden hadde sex med en 12 år gammel jente.

Nå har van de Velde for første gang snakket ut om det han opplevde i Paris. Overfor flere nederlandske medier, blant dem NOS, sier han at han ventet reaksjoner, men at omfanget overrasket ham. Tilskuerne buet mot ham i alle kamper, blant dem gruppekampen mot Anders Mol og Christian Sørum.

– Jeg hadde øyeblikk hvor jeg var langt nede, og jeg var inne på å trekke meg, men jeg kom til at jeg ikke vil gi andre slik makt over meg. Jeg vil ikke la meg mobbe vekk, sa han til NOS.

Ble påvirket

Sammen med makker Matthew Immers tok han seg til utslagsrundene, men tapte i åttedelsfinalen.

– Det påvirket nok spillet vårt. Jeg var opptatt av andre ting enn prestasjonen i sanden, sier van de Velde til NOS.

– Jeg synes det er synd at det ble slik. Det har gått ti år, og jeg har spilt flere enn 100 turneringer siden det som skjedde. Men jeg forstår også at det er et problem. Har noen med en slik fortid lov til å stå på en slik scene? Det er et legitimt spørsmål.

Han innser at han aldri vil kunne legge saken helt bak seg.

Vil vare hele livet

– Jeg er ikke lenger den personen jeg var for ti år siden. Jeg er 30 år, gift og har et barn. Jeg har et godt liv nå. Jeg prøver å fokusere på det jeg kan gjøre noe med, men jeg vet at dette vil spille en rolle resten av livet. Folk har rett til å klandre meg. Jeg må akseptere det, for jeg har gjort en feil, sier han til NOS.

Van de Velde har latt seg intervjue foran EM på hjemmebane. Mesterskapet avvikles i tre nederlandske byer, og van de Velde og Immers er blant de høyest rangerte parene etter at blant andre Mol/Sørum og de svenske OL-mestrene David Åhman/Jonatan Hellvig har valgt å stå over.

