Voldtektsdømt OL-deltaker buet på: – Skuffet over fansen

Van de Velde danner par med Matthew Immers under sommerens leker i den franske hovedstaden. Nederlenderne er i gruppe med de norske regjerende mesterne Anders Mol og Christian Sørum og står med én seier og ett tap på de to første kampene.

Det er riktignok ikke deres sportslige prestasjoner som har stjålet fokuset, for i begge kampene har den nederlandske duoen blitt møtt med buing fra publikum.

– Det er hva det er. Jeg var skuffet over fansen. Vi snakket sammen på banen og spurte oss selv «Hva trenger vi av hverandre?». Det var verre enn i den første kampen. Vi trenger hverandre på banen, klemmene og jubelen, sa Immers til Bild etter onsdagens seier.

Immers skal imidlertid ha brukt pipekonserten som motivasjon til å ta sin første seier i mesterskapet.

– Jeg var virkelig i fyr og flamme! Jeg liker når fansen er mot meg. Da vil jeg vise folk hvor gode vi er. Og det klarte vi, sa han.

Van de Velde ble i 2016 dømt til fire års fengsel etter at han voldstom en 12 år gammel britisk jente, men ble sluppet fri etter bare 12 måneder. Overgrepene skal ha skjedde i august 2014, da han selv fylte 20 år.

– Jeg vil ikke si så mye om det. Det er fortid. Jeg kan ikke endre fortiden hans. Jeg er her for å spille med ham. Vi ønsker å få noen gode resultater her, og det er mange som støtter oss. Vi gjør det for dem, sa Immers.