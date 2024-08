Glimt lekte seg til seier – møter Røde Stjerne i kampen om CL-plass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Isak Määttä og Kasper Høgh scoret også da Glimt fullførte en ny Europa-bragd.

Dermed er det klart for kamper mot Røde Stjerne om å bli Norges første CL-deltaker siden Rosenborg var med for siste gang i 2007. Glimt spiller hjemme 20. august, mens returkampen i Beograd er åtte dager senere.

Glimt hadde med seg ledelse fra første kamp i Polen, men den forsvant før det var spilt tre og et halvt minutt på Aspmyra. Afimico Pululu ble spilt gjennom på siden. Nikita Haikin slo hans harde innlegg ut i feltet, men rett til Jesus Imaz, som fikk to sjanser.

To Glimt-forsvarere kastet seg og blokkerte det første skuddet, mens det neste gikk i tverrliggeren. Derfra spratt ballen i brystet på Patrick Berg, som ikke kom seg unna, og i mål.

Glimt brukte litt tid på å riste av seg sjokket, men kaptein Berg gikk foran og satte gjestekeeper Slawomir Abramowicz på prøve flere ganger. Han testet skuddfoten gang på gang. En gang var ballen borti en Jagiellonia-arm, men Berg ropte forgjeves på hands.

Klassescoring

I stedet var det andre spillere som skulle vippe kampen Glimts vei. I det 34. minutt spilte Fredrik Sjøvold vegg ute ved sidelinja og satte fart innover på banen. Han prøvde å slå inn i feltet, men ballen traff en motspiller og spratt til Sondre Brunstad Fet. Inne i halvsirkelen utenfor 16-meterstreken dempet han ballen og sendte et venstrebeinsskudd i krysset.

– Klasse, sa han i VGTVs sending da han i pausen ble bedt om å beskrive scoringen.

Fire minutter senere var det ekstase på tribunene da Glimt tok ledelsen. Fet misset med et framspill slik at ballen gikk høyt opp i lufta, men Jan Petter Hauge tok den perfekt ned og satte fart før han spilte fram Isak Määttä. Høyrekantens førsteberøring var enda bedre, og han listet ballen forbi João Moutinho før han skjøt i mål fra spiss vinkel.

Dermed hadde Glimt to måls ledelse sammenlagt. Den ble økt ytterligere i det 56. minutt da Fet viste fram skuddfoten igjen. Etter flere fine trekk i angrepssonen kom han igjen til skudd i halvsirkelen og skjøt stolpe-inn, denne gang med høyrefoten.

Gjestene raste

Gjestespillerne raste mot dommeren, som ikke blåste frispark da Høgh i forspillet rev ned en motspiller før han stusset et oppspill videre. TV-bildene viste at de hadde grunn til å være misfornøyd, men de oppnådde ikke mer enn et gult kort til benken.

Glimt var ikke ferdig med å herje med den polske seriemesteren, og i det 71. minutt kom også Høgh på scoringslista med assist fra Hauge.

Seieren betyr at Glimt i verste fall får ligaspill i europaligaen utover høsten. Om laget tar seg av også den serbiske seriemesteren, er det klart for den første mesterligahøst på norsk jord på 17 år.

Etter tirsdagens kamp har norske klubber overbevisende ni seire, tre uavgjorte og bare ett tap i europacupkvalifisering i sommer. Molde, Brann og Tromsø spiller torsdag om avansement til avgjørende runde i sine kvalifiseringer.

Jagiellonia Bialystok må på sin side nøye seg med europaligakvalifisering mot skarp motstand i form av sammenlagtvinneren etter torsdagens returkamp mellom Ajax og Panathinaikos.

---

Kampfakta

Mesterligaen, 3. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Bodø/Glimt – Jagiellonia Bialystok 4-1 (2-1), sammenlagt 5-1

Aspmyra, 7500 tilskuere

Mål: 0-1 Patrick Berg (selvmål 4), 1-1 Sondre Brunstad Fet (34), 2-1 Isak Määttä (38), 3-1 Fet (56), 4-1 Kasper Høgh (71).

Dommer: Benoît Bestien, Frankrike.

Gult kort: Dominik Marczuk (80), Jagiellonia Bialystok.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan (Adam Sørensen fra 82.) – Håkon Evjen (August Mikkelsen fra 74.), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet (Ulrik Saltnes fra 68.) – Isak Dybvig Määttä (Sondre Sørli fra 68.), Kasper Høgh (Andreas Helmersen fra 74.), Jens Petter Hauge.

---