Molde med kjempeutgangspunkt før returmøtet i europaligakvaliken

Vertene tok føringen fra start og skapte mulighet etter mulighet mot et overraskende svakt belgisk forsvar. Det sikret dem et utgangspunkt som er vanskelig å rote bort i kamp to.

I en eventuell fjerde og avgjørende runde venter enten svenske Elfsborg eller kroatiske Rijeka. Der kan blåtrøyene sikre europaligaspill for andre år på rad.

Bare to minutter var spilt da Molde tok ledelsen i oppgjøret. Vertene kontret effektivt, og Markus André Kaasa fant Kristian Eriksen med en flott ball inn i boksen. Spissen var hardt presset i avslutningsøyeblikket, men pirket inn 1-0.

Kvarteret senere vendte Magnus Wolff Eikrem bort Brugges Jesper Daland før han fyrte av i retning mål. Avslutningen var ikke av de hardeste, men fikk en styring som sendte keeper feil vei, og blåtrøyene gikk opp i 2-0.

– Hvis det fortsetter med åpen låvedør bak hos Cercle Brugge, så kan kanskje Molde avgjøre det oppgjøret her allerede i kveld. Jeg tror ikke vi har sett det siste Molde-målet, sa Kjetil Rekdal i VGs sending.

Avgjorde

Aalesund-treneren hadde rett i det, for etter halvtimen satt den nok en gang i nettet. Eriksen fant Martin Linnes på bakre stolpe, og backen dempet ballen før han hamret inn 3-0.

Fem minutter før full tid pekte dommeren på straffemerket, men Emil Breivik sendte ballen i metallet og greide ikke å krone en perfekt Molde-kveld.

Skulle de tape stort for Brugge i returoppgjøret, venter enten slovakiske Spartak Trnava eller polske Wisla Krakow i siste kvalifiseringsrunde til conferenceligaen. Forrige runde tok Molde seg forbi danske Silkeborg med 5-4 sammenlagt.

Europa-erfaring

Blåtrøyene får sjansen i Uefas nest gjeveste klubbturnering som regjerende cupmestere i Norge. I fjor tok de seg til gruppespillet i europaligaen. Da endte de bak Qarabag og Bayer Leverkusen, men foran Häcken.

Det sikret dem en plass i sluttspillet i conferenceligaen. Der tok de seg først forbi polske Legia Warszawa med 6-2 sammenlagt, før det ble exit mot belgiske Club Brugge i åttedelsfinalen.

Cercle Brugge deltar i kvalifiseringen til europaligaen for første gang på 14 år. De står med to tap etter to spilte runder i belgisk toppdivisjon.

Returoppgjøret spilles torsdag klokken 20.00. Før det skal Molde opp mot LSK på bortebane i Eliteserien søndag.

---

Kampfakta

Europaligaen fotball menn, 3. kvalifiseringsrunde 1. kamp:

Molde – Cercle Brugge (Belgia) 3-0 (3-0)

Aker Stadion, Molde

Mål: 1-0 Kristian Eriksen (3), 2-0 Magnus Wolff Eikrem (18), 3-0 Martin Linnes (30).

Dommer: Luis Godinho, Portugal.

Gult kort: Emil Breivik, Valdemar Lund, Molde, Flávio Nazinho, Jesper Daland, Cercle Brugge.

Lagene:

Molde (3-2-3-2): Albert Posiadala – Casper Øyvann, Anders Hagelskjær, Valdemar Lund (Eirik Haugan fra 85.) – Martin Linnes (Halldor Stenevik fra 76.), Mathias Fjørtoft Løvik – Markus Kaasa (Eirik Hestad fra 85.), Mats Møller Dæhli, Emil Breivik – Magnus Wolff Eikrem (Frederik Ihler fra 75.), Kristian Eriksen.

Cercle Brugge (4-2-3-1): Warleson – Edgaras Utkus, Boris Popovic (Christiaan Ravych fra 45.), Jesper Daland (Bruninho fra 79.), Flávio Nazinho – Lawrence Agyekum (Hannes Van der Bruggen fra 62.), Abu Francis – Abdoul Ouattara (Alan Minda fra 62.), Thibo Somers, Felipe Augusto (Kazeem Olaigbe fra 45.) – Kévin Denkey.

---