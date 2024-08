Paris-OL formelt avsluttet – Tom Cruise hentet OL-flagget til LA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nybakt OL-mester Solfrid Koanda var norsk flaggbærer, og mange av Norges øvrige medaljevinnere var også til stede.

– Vi visste dere ville være strålende, men dere var magiske, sa organisasjonskomiteens president Tony Estanguet i sin tale henvendt til deltakerne.

– Dere konkurrerte innbitt mot hverandre, og hver konkurranse var nær perfekt. Dere viste oss hvilken storhet vi mennesker er i stand til, men samtidig levde dere fredelig sammen i OL-landsbyen. Dere omfavnet hverandre, respekterte hverandre, selv om deres land er skilt av krig og konflikt. Dere skapte en fredskultur, sa IOC-president Thomas Bach, og tok til å orde for å bygge videre på den.

– Vi vet at OL ikke kan skape fred, men OL kan skape en fredskultur som inspirerer verden. Derfor ber jeg alle som deler den olympiske ånd: La oss leve ut denne kulturen hver dag, sa han.

Han utropte med et ganske middels ordspill Paris-OL til «Seine-sasjonelle leker», etter elven som renner gjennom byen.

Omgitt av en medaljevinner fra hvert kontinent og Cindy Ngamba, som ble flyktninglagets første OL-medaljevinner, avsluttet Bach de siste leker i sin tid som IOC-president. Den 70-årige tyskeren har hatt vervet siden 2013, men han har bekreftet at han gir seg neste år.

Håndballjentene utgjorde en stor del av den norske delegasjonen under avslutningsseremonien på Stade de France søndag kveld. (Vesa Moilanen / LEHTIKUVA/NTB)

Cruise-stunt

Under vinterlekene i Milano og Cortina om halvannet år vil det være valgt en ny president for Den internasjonale olympiske komité. Når det gjelder sommer-OL, ga Paris søndag stafettpinnen videre til Los Angeles, som er vertsby i 2028.

Paris-borgermester Anne Hidalg overrakte tradisjonen tro OL-flagget til Los Angeles-borgermester Karen Bass.

Ryktene om at Tom Cruise skulle være med å representere filmbyen slo til for fullt da han gjorde et Mission Impossible-stunt ved å fires ned fra stadiontaket før han beveget seg gjennom massen av utøvere og delte ut high fives til høyre og venstre, tok med seg OL-flagget på motorsykkel og sendte det på vei til Los Angeles i en forhåndsprodusert filmsnutt.

Neste vertsby presenterte seg deretter med musikalske innslag av Red Hot Chili Peppers, Billy Eilish, Snoop Dogg og Dr. Dre, fra Venice Beach i Los Angeles.

Rapperen Snoop Dogg var i Paris gjennom mye av lekene og bidro til å heve kjendisfaktoren på tribunene under mange av konkurransene.

Gledestrålende

Avslutningsseremonien startet med at deltakernasjonenes flaggbærere, blant dem Koanda, kom i rask rekkefølge inn på stadion der noen av de mest minneverdige øyeblikkene i sommerlekene fant sted, og der norske friidrettsutøvere vant to gull og ett sølv.

Etterpå fikk øvrige utøvere som fortsatt er i OL-byen entre arenaen foran fullsatte tribuner, deriblant en ikke ubetydelig norsk delegasjon. Både Grace Bullen og håndballjentene viste gledestrålende fram sine medaljer for kameraene.

Den siste medaljeseremonien i Paris-OL var del av programmet, og Sifan Hassan ble hyllet av 80.000 tilskuere og mange andre OL-mestere da hun fikk gullet for sin svært imponerende maratonseier tidligere på dagen, halvannet døgn etter at hun tok bronse på 10.000 meter.

De 45.000 frivillige ble hyllet, og de nyvalgte medlemmene i IOCs utøverkommisjon (Allyson Felix, Kim Bui, Jessica Fox og Marcus Daniell) ble presentert før et spektakulært show overtok scenen. Det ble fortalt en historie om en dystopisk framtid der den olympiske ånd må gjenopplives.

Det ble fulgt av ulike franske musikalske innslag, blant dem Air som fredag spilte på Øyafestivalen i Oslo.

Fransk OL-feber

Den franske svømmeren Léon Marchand, som vant fire individuelle gull og en stafettbronse i Paris-lekene, fikk oppdraget med å frakte OL-ilden til stadion fra luftballongen i sentrum, der den har brent i 16 døgn. Han entret stadion rett før midnatt, slik at Bach kunne erklære lekene avsluttet og ilden kunne slukkes.

Ilden ble tent av to andre franske idrettshelter, Teddy Riner og Marie-José Perec, under en våt, men spektakulær og utradisjonell åpningsseremoni langs Seinen.

Avslutningen var mer tradisjonell, avholdt på Stade de France i forstaden Saint-Denis rett nord for bygrensen, men den rundet av eventyrlige OL-uker i den franske hovedstaden.

Estanguet hevdet i sin tale at OL har bidratt til å samle det franske folk.

– Vi var forberedt på alle mulige scenarier, men ikke på det vi har opplevd. En bølge bygget seg opp, og den tok landet med storm. Vi ønsket oss entusiasme, og vi fikk lidenskap. Vi ønsket oss spenning og fikk Léon Marchand. Frankrike sto samlet igjen. Over natten ble hele landet olympisk, sa Estanguet i sin tale, til jubel fra tribunene.

Som Frankrike fikk sine helter, har Norge og andre land fått sine.

Gullvinner Solfrid Eila Amena Koanda var norsk flaggbærer i OL-avslutningen. (Vesa Moilanen / LEHTIKUVA/NTB)

Sjelden bragd

Koanda fikk oppdraget som norsk flaggbærer etter sin knallsterke OL-seier i vektløfting lørdag. Hun er bare femte norske kvinne med individuelt gull i olympiske sommerleker, og den første siden Aten-lekene for 20 år siden.

90 deltakerland pluss flyktninglaget fikk plass på medaljeoversikten i Paris-OL. Den ble toppet av USA, som gikk forbi Kina da kvinnelaget i basketball halte i land finaleseier i OLs aller siste øvelse og tok gull nummer 40.

Kina vant like mange gull i de 329 øvelsene der det ble kåret olympiske mestere, men færre medaljer totalt enn amerikanerne.

Norge endte på 18.-plass takket være lørdagens medaljerush. Fire gull, ett sølv og tre bronse ble fasit. Tre gull og to bronse ble sikret i løpet av noen timer på lekenes nest siste dag. Dermed ble Olympiatoppens målsetting på åtte medaljer oppnådd.

IOC-president Thomas Bach overlever flagget fra ordføreren i Paris til ordføreren i Los Angeles. (Martin Meissner/AP)

Viste muskler

Norge viste muskler på friidrettsbanen med gull til Markus Rooth i tikamp og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter, samt sølv til Karsten Warholm på 400 meter hekk. Ellers ble det medaljer i håndball, vektløfting, sandvolleyball, seiling og bryting.

Paris er ikke ferdig med sommerleker. 28. august starter Paralympics, der Norge stiller en tropp med 18 utøvere.

Neste sommer-OL er som nevnt i Los Angeles, som i likhet med Paris (og tidligere London) er vertsby for tredje gang. Lekene i 2028 arrangeres i tiden 21. juli til 6. august.

Det blir sikkert også minneverdige leker, men Paris har gjort som stavkongen Armand Duplantis gjorde på Stade de France og lagt lista høyt.

