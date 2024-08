OL-stjernene tilbake på norsk jord – mottatt som helter på Gardermoen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gullvinnerne landet på norsk jord sammen med blant andre sandvolleyballstjernene Anders Mol og Christian Sørum, samt bryteren Grace Bullen og seileren Line Flem Høst.

Norge glitret i lørdagens håndballfinale og knuste tittelforsvarer Frankrike 29–21. OL-verten ble løpt og skutt i senk etter pause.

For tredje gang ble det olympisk gull til Norge i kvinnehåndball. De to første kom i 2008 og 2012.

Katrine Lunde tok del i alle de tre triumfene. I Frankrike var keeperlegenden igjen sentral med storspill og ble tidenes første norske kvinne med tre gull i sommer-OL.

Lunde til Ungarn

44-åringen var ikke med suksesslaget hjem til Norge. NTB får opplyst at hun i stedet reiste til Budapest i Ungarn.

Kaptein Stine Bredal Oftedal avsluttet på sin side karrieren med OL-lørdagens OL-gull. Kampen ble en følelsesladd affære for romerikingen, som i en årrekke har stått i spissen for et av Norges mest suksessrike lag noen gang.

Med seg på mandagens fly hadde håndballjentene også en lang rekke andre OL-helter.

Sandvolleystjernene Anders Mol og Christian Sørum var tittelforsvarere i Paris, men måtte nøye seg med bronsemedalje etter at det ble for tøft å komme seg videre fra semifinalen. Mandag kom også de hjem til Norge.

Mol og Sørum har varslet at de nå vil ta en pause i tiden som kommer. Det er ikke aktuelt å spille EM, bekreftet trener og pappa Kåre Mol til NTB søndag.

Bronsejenta møtt av pappa

Grace Bullen tok på sin side en sterk bronsemedalje i 62-kilosklassen i bryting i Paris. Fredrikstad-jenta slo canadiske Ana Paula Godinez Gonzalez i bronsekampen i Paris lørdag.

Bronse ble det også for seileren Line Flem Høst. Hun mestret presset i den avgjørende medaljeseilasen i Ilca-6-klassen. Etterpå flommet tårene hos både 28-åringen og de nærmeste.

På Gardermoen ble bronsejenta møtt av blant andre pappa Iens Ludvig Høst. Han jobber til daglig i Norges Seilforbund.

Flere andre norske OL-detakere, blant dem friidrettsprofilen Henriette Jæger, returnerte også til Norge mandag. Debutanten Jæger leverte formidabelt da hun løp seg helt fram til finalen på 400 meter på Stade de France.

Norge endte Paris-OL på åtte medaljer, fire av dem gull.

