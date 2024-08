Banesyklist Stenberg innledet omnium med 8.-plass i scratch

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

31-åringen fra Drammen tar med seg 26 poeng videre i konkurransen. Stenberg la seg i front med tre runder igjen, men europamesteren klarte ikke å beholde posisjonen.

Omnium består til sammen av fire øvelser. I tillegg til scratch er det senere duket for tempo-, eliminasjons- og poengritt. Amerikanske Jennifer Valente er regjerende olympisk mester. Den britiske stjernen Katie Archibald måtte trekke seg fra lekene i Paris etter at hun pådro seg et brudd i beinet i juni.

Tidligere i år tok Stenberg EM-gull i omnium.

– Det var helt fantastisk. Omnium er noe jeg har drømt om kjempelenge, og som jeg anser som dronningdisiplinen å vinne. Det er det største jeg har fått til, sa Stenberg til TV 2 etter triumfen.

Dagen etterpå fulgte den norske 31-åringen opp med sølv i poengritt.

I forrige OL ble Stenberg nummer fem i omnium.

