Ordemann klar for OL-kvartfinale i taekwondo etter sterk snuoperasjon

Den første runden endte 2-2, men Divkovic knep til seg poenget på grunn av flere slagpoeng. Ordemann klarte å slå tilbake og utlignet i den andre runden etter at også den endte 2-2. I den siste runden sikret Ordemann seg seieren etter en svært jevn batalje. Dermed er han videre.

Sjetteseedede Ordemann er regnet blant de store medaljefavorittene i Paris.

– Jeg går for gull. Det var ganske bittert at jeg ikke fikk medalje sist. Nå er jeg her for å hente medalje. Det er planen, så får vi se om det strekker til, sa Ordemann til VG nylig.

30-åringen har bodd på Mallorca siden september. Så sent som i februar i år byttet han vektklasse fra under til over 80 kilo.

– Jeg ser muligheten av å dra fordel av de kvalitetene jeg har hatt i en lettere vekt. Eksplosivitet, hurtighet. Så prøver jeg å bringe de kvalitetene jeg hadde i minus 80 med meg og kanskje forsterke litt, forklarer han til VG.

Ordemann er med sitt andre OL i karrieren. Billetten til lekene i den franske hovedstaden sikret han i Bulgaria i mars.

– Dette har enorm betydning for norsk taekwondo, sa sportssjef Kim Gibson i Norges Kampsportforbund etter at Ordemann hadde sørget for OL-plass.

I Tokyo for tre år siden ble han nummer fem.

Les også: Flere norske gullmuligheter – dette er lørdagens TV-sport