Mange norske gullmuligheter i OL – dette er lørdagens TV-sport

Lørdag:

08.00: Friidrett, OL i Paris. Maraton, menn. Starter fra Hotel de Ville fra Invalides, i sentrum av Paris, og går ut til Versailles-slottet og tilbake. Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen er Norges deltakere. (Eurosport 1 og NRK 1)

09.00: Taekwondo, OL i Paris. Åttedelsfinaler +80kg menn og +67kg kvinner. Richard Ordmenann representerer Norge, og møter Patrik Divkovic fra Slovenia i sin åttedelsfinale kl. 11.48. (TV Norge og Eurosport Norge)

10.00: Håndball, OL i Paris. Bronsefinale kvinner: Danmark – Sverige, fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. (TV Norge)

10.15: Klatring, OL i Paris. Finale kombinasjon, kvinner. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. (Eurosport Norge)

11.00: Darts, World Series. Dag 2 av Australian Masters, fra WIN Entertainment Centre, Wollongong, Australia. (V Sport +)

11.00: Basketball, OL i Paris. Bronsefinale, menn: Tyskland – Serbia, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport 1)

12.00: Vektløfting, OL i Paris. Finale 102kg menn. (TV Norge)

13.00: Volleyball, OL i Paris. Finale, menn: Frankrike – Polen. Fra South Paris Arena 1, Paris. (Eurosport 1)

13.15: Padling, OL i Paris. Kajak menn, 1000 meter finale. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. (Eurosport Norge)

13.30: Fotball, treningskamp: Ipswich – Nice, fra Portman Road, Ipswich. Siste treningskamp før Premier League-sesongen for Ipswich. (V Sport Premier League)

13.50: Padling, OL i Paris. 200 meter kanosprint kvinner, finale. (TV Norge)

14.00: Golf, Asian Tour. Tredje dag av International Series England, fra Foxhills Country Golf Club, Chertsey, England. (V Sport Golf)

15.00: Håndball, OL i Paris. Finale, damer: Norge – Frankrike. Fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. Norge er tilbake i OL-finalen for første gang siden 2012, og har sikret Norge ny medalje i Paris. (TV Norge)

15.30: Stup, OL i Paris. 10 meter menn, finale. Fra svømmearenaen i Paris. (Eurosport 1)

15.30: Klippestuping, fra Oslo. (TV2 Direkte)

16.00: Fotball, Community Shield: Manchester City – Manchester United, fra Wembley, London. Tradisjonen tro starter sesongen med oppgjøret mellom den regjerende seriemesteren og FA-cupvinneren. Det blir en reprise på cupfinalen, der United noe overraskende slo City. (V Sport 1)

16.00: Fotball, Obosligaen. Runde 18: Åsane – Bryne, fra Åsane Arena, Bergen. (TV2 Sport 1)

16.20: Bordtennis, OL i Paris. Lagfinale, kvinner: Kina – Japan. Fra South Paris Arena 4 Table 1. Starter 15.00 (Eurosport 1)

17.00: Fotball, treningskamp: Newcastle – Stade Brest, fra St. James’ Park, Newcastle. Vertene spiller sin siste treningskamp før den nye sesongen som starter neste helg. (V Sport Premier League).

17.00: Fotball, OL i Paris. Finale, kvinner: Brasil – USA, fra Parc des Princes, Paris. (Eurosport Norge)

17.12: Vektløfting, OL i Paris. Finaler 81kg, kvinner. Med Solfrid Koanda, som tok sitt tredje strake EM-gull tidligere i år og er en sterk medaljekandidat for Norge. Fra South Paris Arena 6, Paris. (TV Norge)

18.00: Sykkel, OL i Paris. Banesykling menn. Finale, madison. Fra National Velodrome, Saint-Quentin-en-Yvelines. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, skotsk Premier League. Runde 2: Dundee FC – Hearts, fra Dens Park, Dundee. (V Sport 2)

19.00: Moderne femkamp, OL. Dag 3 menn, pistolskyting laser. (Eurosport Norge)

19.10: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Niende dag, finaler: 19:10: Friidrett, høyde menn, finale. 19.25: Friidrett, 800 meter menn, finale. 19.40: Friidrett, spyd kvinner, finale. Marie-Therese Obst er kvalifisert for finalen. 19.45: Friidrett, 100 meter hekk kvinner, finale. 20.00: Friidrett, 5000 meter menn, finale. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås jakter medaljene som glapp på 1500 meteren. 20.25: Friidrett, 1500 meter kvinner, finale. 21.12: Friidrett, 4x400 meter stafett menn, finale. 21.22: Friidrett, 4x400 meter stafett kvinner, finale. (Eurosport 1 og NRK 1)

20.00: Breakdancing, OL i Paris. Kvartfinaler menn, fra La Concorde 1. Breaking, som det kalles på OL-språket, gjør sin debut på det olympiske programmet. Finalen går kl. 21.23. (Eurosport Norge)

20.30: Bryting, OL i Paris. Finale 125 kg fri, menn: Amir Hossein Zare (Iran) – Geno Petriashvili (Georgia). Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (TV Norge)

21.00: Sandvolleyball, OL i Paris. Bronsefinale, menn: Mol/Sørum (Norge) – Cherif/Ahmed (Qatar). De norske sandvolleygutta røk ut av en jevnspilt semifinale torsdag, og får ikke forsvart OL-gullet fra Tokyo. Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (TV Norge)

21.00: Golf, US Open. Fjerde og siste dag av U.S Womens Amateur Open, fra Southern Hills Country Club, in Tulsa, Oklahoma. (V Sport Golf)

21.00: Fotball, Æresdivisjonen. Runde 1: PSV Eindhoven – RKC Waalwijk, fra Philips Stadion, Eindhoven. (V Sport 1)

21.00: Bryting, OL i Paris. Bronsefinale 62 kg fri, kvinner. Grace Bullen (Norge) – Aisuluu Tynybekova (Kirgisistan). Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (TV Norge)

21.15: Bryting, OL i Paris. Finale 62 kg fri, kvinner: Irina Koliadenko (Ukraina) – Sakura Motoki (Japan). Fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (TV Norge)

21.30: Boksing, OL i Paris. Finaler 57kg kvinner: Yu Ting Lin (Taiwan) – Julia Szeremeta (Polen), fra Roland-Garros Stadium. (Eurosport 1)

21.47: Boksing, OL i Paris. Finale 57kg menn: Abdumalik Khalokov (Usbekistan) – Munarbek Uulu (Kirgisistan) Fra Roland-Garros Stadium. (Eurosport 1)

21.30: Basketball, OL i Paris. Finale, menn: USA – Frankrike. USAs «Dream Team» møter vertsnasjon Frankrike i finalen. Fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

22.30: Sandvolleyball, OL i Paris. Finale, menn: Ehlers/Wickler (Tyskland) – Åhman/Hellvig (Sverige). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (TV Norge)

22.34: Boksing, OL i Paris. Finale 75kg kvinner: Li Qian (Kina) – Atheyna Bylon (Panama). Fra Roland-Garros Stadium. (Eurosport 1)

22.51: Boksing, OL i Paris. Finale +92kg menn: Bakhodir Jalolov (Usbekistan) – Ayoub El Aissaoui (Spania). Fra Roland-Garros Stadium. (Eurosport 1)