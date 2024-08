Mørk innrømmer: – Fysikken kunne vært bedre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mørk kunne torsdag kveld juble etter å ha blitt klar for sin første OL-finale i karrieren. Det meste annet er vunnet. Nå gjenstår gullet hun har hatt i tankene i lang, lang tid.

– Vi har ventet på dette i tolv år. Jeg har jo vært med i alle de tolv årene. Vi er veldig stolte og glade, sier Mørk til NTB.

Kun Camilla Herrem og Katrine Lunde i Norges tropp har vært i en OL-finale før. Etter gull i 2008 og 2012 har de to siste lekene gitt bronse.

Mørk måtte sto over gruppekampen mot Slovenia i Paris på grunn av en belastningsskade i leggen. Den samme skaden skapte problemer for henne under VM-finalen i fjor. Nå står det bedre til, lover hun.

– Jeg klarer en kamp til. Fysikken kunne vært bedre, men nå skal man bare legge igjen alt man har på banen. Det går bra, sier 33-åringen.

Mørk gjør lørdag sin 192. landskamp. De siste 14 årene har Mørk trøblet med mange skader og vært gjennom en rekke operasjoner.

– Jeg har litt vondt i leggen, men det er ikke noe som gjør at jeg ikke kan spille eller som hemmer meg veldig. Det er deilig å kjenne på. Jeg får masse god hjelp, legger hun til.

Thorir Hergeirsson har uansett utfall sørget for den 16. mesterskapsmedaljen til Norge i sin tid som landslagssjef (siden 2009). Han tror Mørk har mer enn nok å gi lørdag.

– Hun må skvise ut det siste hun har. Det har vært en krevende balansegang for henne gjennom lang tid. Nå er det siste kamp for en liten stund. Jeg regner med hun klarer å skvise ut en del på vilje og motivasjon, sier Hergeirsson til NTB.

OL-finalen mot vertsnasjon Frankrike starter klokken 15.

