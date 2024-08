Golf: Ujevn Borge avsluttet OL-turneringen ett slag under par – mareritt for gulljagende sveitser

27-åringen gikk de to første rundene henholdsvis to og seks slag under par, og fredag satte hun seg selv i en god posisjon i medaljekampen med ett slag under par.

Lørdag fikk Metraux det knalltøft, og sveitseren måtte tåle to bogeyer på de to første hullene. Etter to strake par sendte sveitseren seg selv rett ut av medaljekampen med tre slag over par på gull fem. Dermed var hun plutselig utenfor topp ti, og opp til ledende Lydia Ko var avstanden hele seks slag.

Etter elleve hull står Metraux med fire slag under par til sammen. Det er sju slag svakere enn ledende Ko. Ingen av de 45 beste på sammenlagtlista har levert en svakere runde enn Betraux så langt.

Norske Celine Borge åpnet golfturneringen med en solid runde onsdag, ett slag under par. Det ble fulgt av henholdsvis ett og tre slag over par på den andre og tredje runden.

Lørdag innledet hun med ett par, én birdie og en bogey på de tre første hullene, før det ble tre strake par. Borge leverte ytterligere fire birdier på runden, men tre bogeyer spolerte den helt store klatringen på listene. Den norske kvinnen endte til slutt to slag over par totalt.

For Madelene Stavnar ble det en dag på tre slag over par, og 23-åringen fra Tønsberg måtte tåle én dobbel bogey og fem bogeyer. I løpet av runden ble det likevel to birdier, før hun på det aller siste hullet vartet opp med en eagle. Dermed endte runden turneringen tolv slag over par.

