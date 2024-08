Dominic Solanke klar for Tottenham – hentet for kjempesum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tottenham opplyser om overgangen i egne mediekanaler. Ifølge David Ornstein i The Athletic betaler London-klubben 65 millioner pund (900 millioner norske kroner) for Solanke. Det er ny salgsrekord for Bournemouth.

Fredag ettermiddag erfarte BBC at samtalene mellom Tottenham og Bournemouth hadde beveget seg inn i sluttfasen.

Tottenham har ikke hentet inn noen erstatter for Harry Kane etter at den mangeårige målkongen gikk til Bayern München i fjor sommer. Forrige sesong ble sørkoreanske Son Heung-min brukt som spiss.

Også brasilianske Richarlison har spilt sentralt i Tottenham-angrepet, men det spekuleres på at han er på vei vekk fra klubben i sommerens overgangsvindu.

Solanke scoret 21 mål på 42 kamper for Bournemouth forrige sesong. 26-åringen var på banen i samtlige Premier League-kamper.

