Curry ledet USAs basketstjerner til OL-gull mot Frankrike

USAs basketballherrer har nå vunnet fem strake OL-gull. Sist det ikke ble gull i OL var i 2004, i LeBron James’ første OL. 19 år senere, i det som etter alle solemerker blir 39-åringens siste olympiske leker, bidro han med 14 poeng i finaleseieren.

Høydepunktet for det franske folket på tribunen kom før pause, da Guerschon Yabusele dunket inn to poeng til tross for at han ble møtt av nettopp James ved kurven.

Amerikanerne ledet 49-41 halvveis og ble for sterke for det franske hjemmehåpet, men franskmennene kjempet godt mot slutten. Deretter avgjorde stjernen Steph Curry kampen med flere trepoengere. Golden State Warriors-spilleren stoppet på 24 poeng.

USA slet seg videre i torsdagens semifinale mot Serbia. De amerikanske stjernespillerne lå under 84-86 med drøyt to og et halvt minutt å spille, men Steph Curry ledsaget USA til 95-91-seier til slutt.

Serbia sikret bronse tidligere lørdag da landet vant 93-83 over Tyskland. Superstjernen Nikola Jokic ledet an med en såkalt triple-double, med tosifret antall poeng (19), returer (12) og målgivende pasninger (11).

