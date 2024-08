Manchester City-stjerne tilbake i trening før Community Shield – byrivalen trøbler med flere skader

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brasilianske Ederson mistet de to siste kampene av forrige sesong på grunn av et brudd i øyehulen.

På tampen av sommerens sesongoppkjøring har det oppstått mer trøbbel for den profilerte sisteskansen, som den siste halvannen uken har uteblitt fra flere treningsøkter. Målvakten skal ifølge Guardiola ha kjent på et ubehag, og i siste treningskamp mot Chelsea sto brasilianeren over.

Nå er imidlertid 30-åringen tilbake på treningsfeltet til de lyseblå, og nøkkelspilleren er dermed å regne som høyaktuell til lørdagens Community Shield mot Manchester United.

Heller ikke Erling Braut Haaland har hatt en sømløs sommer. Jærbuen slet med et muskulært problem og måtte byttes ut i treningskampen mot Barcelona i slutten av juli. Den norske storscoreren var likevel raskt tilbake med hattrick mot Chelsea få dager senere. Haaland skal ifølge lokalavisen Manchester Evening News og klubbens sosiale kanaler ha trent som normalt denne uken.

For Erik ten Hag er situasjonen annerledes, særlig bakover i banen. Nysigneringen Leny Yoro er ventet å være ute av spill til november, mens kvartetten Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka og Luke Shaw alle er usikre til helgens oppgjør. Lisandro Martínez returnerte nylig til treningsfeltet etter ferie.