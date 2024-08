Marerittet fortsetter for Manchester United – forsvarstrio ut med skade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed fikk manager Erik ten Hag enda mer hodebry under lørdagens kamp.

Nylig mistet han nyervervelsen Leny Yoro i tre måneder med en fotskade, mens Rasmus Højlund blir borte i flere uker med en strekk i låret.

Marcus Rashford og Antony gikk på sin side av mot Real Betis, men spilte noe mot Liverpool lørdag. Verre gikk det altså med Wan-Bissaka, Lindelöf og Evans.

Lindelöf forlot banen ved pause og fikk følge av en syk Evans. Wan-Bissaka, som har blitt koblet til West Ham i sommerens overgangsvindu, gikk i bakken etter 80 minutter og fikk behandling på banen før han ble byttet ut.

21 år gamle Will Fish klarte heller ikke å fortsette etter en takling fra Liverpool-spissen Harvey Blair.

Harry Maguire ble på sin side utelatt fra lørdagens kamp for å være på den sikre siden skademessig.

– Vi må se hva som har skjedd. Vurderingen med Will Fish er at det er en smell. Vi måtte også erstatte Jonny Evans ved pause fordi han var syk. Victor Lindelöf var for å være på den sikre siden forholdsregel. Så ja, det er noen skader, men vi må se hvor ille det er, sa Erik ten Hag til MUTV.

