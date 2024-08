Verdensrekordholder tilbrakte natten på sykehus etter skrekkfall i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var på sisterunden onsdag kveld at etiopieren sparket i et hinder og fikk et brutalt møte med banedekket på Stade de France. Han ble liggende helt urørlig etter kjempesmellen.

Det gikk et gisp gjennom OL-publikummet på den franske arenaen mens medisinsk personell hastet bort til Girma. Etter å ha fått behandling og blitt påført nakkekrage, ble han fraktet ut på båre.

Natt til torsdag kom det beroligende meldinger fra den etiopiske leiren. Et bilde publisert i sosiale medier viser Girma i sykehussenger, bevisst og tilsynelatende i OK form etter fallet.

– Lamecha Girma har det bra, uttaler trener Teshome Kebede i bildeteksten på kontoen til det etiopiske lagets offisielle fotograf.

Uheldige Girma var storfavoritt til OL-gullet onsdag. I stedet endte altså kvelden på sykehus i Paris.

Etiopieren satte verdensrekord på 3000 meter hinder med 7.52,11 under Diamond League-stevnet i Paris i fjor. Den gamle bestenoteringen var mosegrodd. Girma var tre år gammel da rekorden han slo ble satt.

