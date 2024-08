Marokkansk friidrettsstjerne på gråten etter sjelden bragd: – Har ikke vært lett

Den marokkanske stjernen løp inn til seier foran amerikanske Kenneth Rooks og Abraham Kibiwott fra Kenya. Det gjorde han med god hjelp fra landsmann Mohamed Tindouft.

– Løpet var ikke enkelt. De etiopiske løperne hadde lagt en plan, og takk gud for at Tindouft hjalp meg. Jeg spurte ham underveis om han kunne gjøre noe for å hjelpe meg, så han avanserte til fronten av feltet for å øke farten, sa El Bakkali etter løpet.

28-åringen ble kun den andre utøveren gjennom historien til å forsvare et OL-gull på distansen. Det har imidlertid vært tøft å klare bragden.

– Jeg har slitt med en skade, men jeg klarte å komme meg gjennom det. Det har ikke vært lett. Unnskyld meg, men nå forstår jeg hva jeg har gjort, sa han gråtkvalt.

El Bakkali la videre til at han på et tidspunkt var usikker på om han ville klare å komme seg til Paris.

– Det er mange jeg skylder en stor takk for at de ikke har sluttet å støtte meg.

Under onsdagens finale oppsto det dramatiske scener da etiopiske Lamecha Girma snublet i det siste hinderet og ble liggende på banedekket. Kort tid senere kom beskjeden om at Grima var ved bevissthet igjen, før han ble båret ut av stadion på båre.

