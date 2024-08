Kvartfinaler i håndball og sandvolleyball – dette er onsdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.30: Friidrett, OL i Paris. Kappgang mixed stafett, finale. Fra Trocadéro, Paris. (Eurosport 1 og NRK 1)

09.00: Golf, OL i Paris. Første dag av golfturneringen for kvinner, fra Le Golf National, Paris. Madelene Stavnar og Celine Borge representerer Norge (TV Norge)

09.00: Taekwondo, OL i Paris. Åttedelsfinaler 49kg kvinner og 58 kg menn. Fra Grand Palais, Paris. (Eurosport Norge)

10.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Sjuende dag, innledende øvelser: 10.05: Høyde, menn, kvalifisering, 10.15: 100 meter, kvinner, forsøk, 10.25: Spyd, kvinner, kvalifisering. Marie-Therese Obst., 11.00: 5000 meter, menn, forsøk. Jakob Ingebrigtsen, trolig ikke Narve Gilje Nordås. 11.45: 800 meter, menn, forsøk. Tobias Grønstad. 12.35: 1500 meter, kvinner, oppsamling. (Eurosport 1 og NRK 1)

Les kommentar: Ingebrigtsen skulle sprenge feltet. I stedet sprengte han seg selv

10.00: Klatring, OL i Paris. Semifinaler buldring og led, menn. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

10.38: Padling, OL i Paris. Dag to av enmannskajak menn, 1000 meter forsøk. (TV Norge)

12.34: Klatring, OL i Paris. Finaler speedklatring kvinner. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

13.00: Sykling, OL i Paris. Banesykling dag 3, med blant annet første runde keirin kvinner, forfølgelsesritt lag kvinner og sprint menn. Fra Vélodrome National, Montigny-le-Bretonneux. (Eurosport 1)

13.00: Skateboard, OL i Paris. Utslagsrunde park menn, fra La Concorde 4. (Eurosport Norge)

13.30: Håndball, OL i Paris. Kvartfinale 2, menn: Tyskland – Frankrike, fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. (TV Norge)

15.15: Vektløfting, OL i Paris. Finale 61 kg, menn. Fra South Paris Arena 6, Paris. (Eurosport 1)

15.30: Basket, OL i Paris. Kvartfinale 2, kvinner: Spania – Belgia, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

15.34: Vannpolo, OL i Paris. Kvartfinale menn, fra Paris La Defense Arena. (Eurosport 1)

16.00: Sykkel, Arctic Race of Norway. Fjerde og siste etappe: Glomfjord (Meløy) – Bodø (157,5 km). Kupert etappe. Uno-X-laget stiller knallsterkt, med blant andre Jonas Abrahamsen, Magnus Cort og Alexander Kristoff fra Tour de France-troppen. Sistnevnte vant de to første etappene, mens Cort leder sammenlagt før siste etappe. (TV2)

Les også: Bonneu vant tredje etappe i Arctic Race – Cort tok over ledertrøya

16.30: Taekwondo, OL i Paris. Semifinaler 49kg kvinner og 58 kg menn. Fra Grand Palais, Paris. (Eurosport Norge)

17.15: Sykling, OL i Paris. Banesykling dag 3, finaler forfølgelsesritt kvinner og menn. Fra Vélodrome National, Montigny-le-Bretonneux. (Eurosport 1)

17.30: Skateboard, OL i Paris. Utslagsrunde park menn, fra La Concorde 4. (Eurosport Norge)

18.15: Basket, OL i Paris. Kvartfinale 3, kvinner: Tyskland – Frankrike, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

18.30: Sykling, OL i Paris. Banesykling dag 3, finaler forfølgelsesritt kvinner og menn fortsetter. Fra Vélodrome National, Montigny-le-Bretonneux. (TV Norge)

19.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Sjuende dag, innledende øvelser: 19.05: 110 meter hekk, menn, semifinaler, 19.15: Tresteg, menn, kvalifisering, 19.35: 400 meter hekk, menn, semifinaler. Karsten Warholm., 20.02: 200 meter, menn, semifinaler, 20.45: 400 meter, kvinner, semifinaler Henriette Jæger. Finaler: 20.25: Friidrett, diskos menn, finale. 21.20: Friidrett, 400 meter menn, finale. Uten Håvard Ingvaldsen. 21.40: Friidrett, 3000 meter hinder, menn, finale. (Eurosport 1 og NRK 1)

Les også: Nordås står trolig over 5000-meteren: – Skal mye til for at jeg stiller opp der

19.35: Bryting, OL i Paris. Dag 3. Finaler gresk-romersk 77kg og 97km menn. Fra Champ de Mars Arena, Paris. (TV Norge)

20.00: Bryting, OL i Paris. Dag 3. Finaler gresk-romersk 97km menn, og 50kg fristil kvinner. Fra Champ de Mars Arena, Paris. (Eurosport Norge)

21.00: Sandvolleyball, OL i Paris. Kvartfinaler kvinner og menn: Anders Mol/Christian Sørum (Norge) – Herrera/Gavira (Spania). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet, Paris.

21.30: Håndball, OL i Paris. Kvartfinale: Norge – Slovenia, fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. Norges håndballherrer har flyttet seg til Lille, og jakter OL-medalje. (TV Norge).

21.00: Golf, US Open. Første dag av U.S Womens Amateur Open, fra Southern Hills Country Club, in Tulsa, Oklahoma. (V Sport Golf)

21.30: Basket, OL i Paris. Kvartfinale 3, kvinner: Nigeria – USA, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

22.00: Volleyball, OL i Paris. Semifinaler menn. Fra South Paris Arena 1, Paris (Eurosport 1)

22.30: Boksing, OL i Paris. Finaler 63,5 kg og 80 kg menn. Fra Roland-Garros Stadium, Paris. (Eurosport 1)

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time