Ingebrigtsen skulle sprenge feltet. I stedet sprengte han seg selv

At Jakob Asserson Ingebrigtsen ikke engang skulle ta medalje da han skulle forsvare OL-gullet på 1500 meter fra Tokyo, tilhører sportens største overraskelser. Det var ingen uhell, det var ingen knuffing i feltet, det var bare en Jakob Ingebrigtsen som overvurderte egne krefter. Han ville sprenge feltet fra start. I stedet sprengte han seg selv. Resultat: En av OL-friidrettens største oddsbombe.

Både i forsøket og semifinalen har vi sett en Jakob Ingebrigtsen legge seg helt bakerst i feltet før han gradvis avanserte og gjorde det som var nødvendig. Han porsjonerte ut kreftene. På et fullsatt Stade de France tirsdag kveld ville han kanskje gjøre tidenes løp og dro seg fram rett i tet. Der var han til det var femti meter igjen. Det må ha vært et lite sjokk for han å bli passert av tre mann. Kanskje kveldens eneste trøst var at hans verbale hovedrival Josh Kerr, ikke vant. Han ble utfordret også av bronsevinner Yared Nuguse, som var hundredeler fra å gi USA dobbeltseier.

Taktikk er en vesentlig del i mange idretter og Jakob hadde lagt en plan. Vi vet ikke om han har diskutert den med andre. Men han innrømmet jo i NRK-intervjuet etterpå at han leverte en taktisk bommert. Han ble trigget av sin egen følelse av å være i superform og tok dermed ikke foten av gasspedalen. De andre bak ham kjempet for å holde dette kjøret, men det er alltid en fordel å ha en rygg foran seg.

Jakob Ingebrigtsen ble den frivillige haren som alle rivalene kunne jakte på. Det er sjelden haren vinner løp. I alle løp utenom mesterskap er det harer, altså fartsholdere, på plass. I en OL-finale er det tolv finalister som alle har ambisjoner om vinne. Amerikaneren som nesten ingen hadde nevnt blant favorittene, Cole Hocker, var en av dem.

1500-meteren har vært OL-øvelse siden starten i 1896 og det er bare Sebastian Coe som har vunnet øvelsen i to OL på rad. Nå er Coe president i det internasjonale friidrettsforbundet og han nøt tirsdagens mesterduell i hver eneste meter. Han er fortsatt den eneste tittelforsvareren i verden på denne distansen.

Narve Gilje Nordås var ikke i nærheten av medaljekamp, men løp inn til sesongbeste og 7. plass. Også han var overrasket over Ingebrigtsens åpningsfart. De to hadde i hvert fall ikke snakket sammen, men det har jo som kjent andre årsaker. Nordås var fornøyd med kvelden, men varslet at han neppe orker å stille opp på 5000 meteren der semifinalen løpes allerede onsdag formiddag.

Slik tenker ikke Jakob Ingebrigtsen. Han vil helst konkurrere hele tida og vet at seierssjansen antakelig er større på 5000 enn på 1500 meter. Men det er den korteste distansen som alltid har vært viktigst for han. Han evner nok å riste av seg skuffelsen. Men uansett utfall på 5000 meteren lørdag kved, vil han huske dette nederlaget. Han valgte feil taktikk. Og innrømmet det. Det er slike ting en fortsatt ung utøver som Jakob Ingebrigtsen lærer av.

Les også: Her er hele OL-programmet, dag for dag, time for time

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen