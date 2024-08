Nordås står trolig over 5000-meteren: – Skal mye til for at jeg stiller opp der

Det sa han til NTB og andre medier. Kvalifiseringen på distansen går av stabelen allerede onsdag.

– Det skal mye til for at jeg stiller opp der. Det er under et halvt døgn til, og jeg sovner sannsynligvis ikke før tre i natt. Da blir det bare tre timer søvn før jeg skal opp. Jeg tror ikke det er fornuftig. Planen var å løpe begge distansene, men når jeg fikk ut det jeg hadde her, så skal det mye til for at jeg løper 5000. Jeg tror og håper Gjert (Ingebrigtsen) er enig i det, sier Nordås.

Nordås tok i fjor VM-bronse på 1500 meter. Tirsdag var han drøyt to og et halvt sekund unna å gjenta bedriften.

– Jeg føler meg ganske tappet mentalt og fysisk. Det er sjarmen med mesterskap. Det er ikke så forutsigbart. Jeg sa at tolv mann var gode til å ta medalje, sa Nordås.