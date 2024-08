Helle Tuxen misset OL-semifinale i stuping

Tuxen innledet kvalifiseringen med 57 poeng (etter to og en halv innover i knekk). 22-åringen la seg beskjedent til på 17.-plass etter den første runden.

– Jeg synes hun starter veldig bra. Hun tør å ta godt i, sa kommentator Timo Westgaard Klami.

– Det er noe med det å bare få unnagjort det første stupet, la Max-ekspert Lina Galaasen Lund til.

I den andre runden valgte Tuxen å gå for tre og en halv forlengs i kroppering. Det ga bare 46,20 poeng og delt 22.-plass etter to runder.

Marginer

Deretter fikk hun 55,20 poeng for en to og en halv forlengs med skru, før hun i runde fire gikk for to og en halv bakover i knekk. Det ga 48 poeng.

Tuxen lå på 21.-plass før den siste runden, der hun leverte en to og en halv baklengs kroppert og ble belønnet med 50,40 poeng.

Det holdt ikke til semifinaleplass. De 18 beste fra onsdagens kvalifisering kom seg videre.

I juni tok Tuxen et historisk norsk EM-sølv i Beograd. Da kom gledestårene.

– Jeg er i den sjuende himmel. Å vinne EM-sølv føles mye bedre enn det jeg trodde. Jeg har jobbet så mange år for å kjenne på denne følelsen, sa Tuxen til NTB etter bragden.

Hard jobbing

For åtte år siden tok hun EM-medalje i juniorklassen. Siden har hun jobbet møysommelig for å gjenta prestasjonen på seniornivå.

– Dette sølvet føles som et gull i dag. Jeg har hatt noen tap her og der og vært så nærme så ofte. Å endelig få lov til å stå på pallen, er ubeskrivelig. Det ble mange gledestårer i dag, sier 22-åringen.

Før lekene i Paris åpnet Tuxen opp til VG om at de skyhøye ambisjonene førte til en oppvekst preget av mye mobbing og utenforskap.

– Oppveksten har vært veldig vanskelig. Jeg skal ikke lyve. Det har vært mye mobbing. Det er ikke mange som har forstått mitt ønske. De har ikke forstått hvorfor det kan ta så mye bort fra de normale tingene, som at jeg ikke kunne være med på alle bursdagsfeiringer eller være med venner hjem etter skolen, sa hun til avisen.

