Vålerenga utestenger supportere etter volds- og rasismeepisoder

Oslo-klubben opplyser i sine mediekanaler om sanksjonene som nå er ilagt.

I meldingen heter det at Vålerengas sanksjonsreglement åpner for at personer som begår grove brudd på retningslinjene blir utestengt umiddelbart mens sanksjonssaken behandles.

Som følge av dette straffes nå de to personene som ble identifisert etter lørdagens hendelser.

«Vålerenga har nulltoleranse for all diskriminering og trakassering. Det er avgjørende for klubben å reagere umiddelbart og vise at det er sammenheng mellom ord og handling. Personer som utøver rasisme og vold er ikke velkommen på våre kamper», skriver VIF.

I tillegg er det også sendt sanksjonsvarsel til flere andre personer etter kampene mot Moss, Ranheim og Start for andre brudd på klubbens sanksjonsreglement.

