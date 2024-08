Seiling: Medaljeseilasen til Line Flem Høst utsatt til onsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter OL-arrangøren.

Høst, som ligger på bronseplass i jolleklassen, skulle etter planen ha vært i aksjon i kvinnenes medaljeseilas 14.43, men lite vind i bukta utenfor Marseille bød på problemer. Like før klokken 17 ble det besluttet at medaljeseilasen for kvinnene i stedet gjennomføres onsdag.

Nederlandske Marit Bouwmeester har allerede sikret seg gullet før medaljeseilasen. Danske Anne-Marie Rindom har på sin side innkassert sølvmedaljen.

I kampen om bronsen har Høst en liten luke ned til sveitsiske Maud Jayet og kroatiske Elena Vorobeva. De tre seilerne har henholdsvis 71, 76 og 79 poeng før medaljeseilasen. Der teller plasseringene dobbelt.

