Colin Rösler klar for Malmö: – Skandinavias største klubb

Overgangen bekreftes av Malmö på klubbens nettsted.

– Det føles veldig stort å skrive under for Skandinavias største klubb. Å få representere Malmö FF er noe jeg kommer til å gjøre med stolthet og jeg ser fram til å opprettholde den vinnerkulturen som finnes her videre, sier Rösler.

Rösler har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge og spilte mellom 2022 og 2023 for Lillestrøm, klubben hans far avsluttet spillerkarrieren i og var trener for fra 2004 til 2006.

Nå fortsetter ferden til Colin Rösler i farens fotspor med overgangen til Malmö. Uwe Rösler trente nemlig klubben fra 2018 til 2019.

Malmös sportssjef Daniel Andersson er henrykt over signeringen.

– Colin har gjort det skikkelig bra i Mjällby og har vært en sterk bidragsyter i deres resultater så langt i år. Han har alle sine største styrker i forsvarsspillet, sier Andersson.

Mjällby har vært en av de positive overraskelsene så langt i Allsvenskan og ligger på 4.-plass, ni poeng bak serieleder Malmö.

