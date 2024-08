Mot utsolgt Oslo-derby igjen: – Kommer til å bli et helt enormt trøkk

Billettene til sesongens andre oppgjør mellom Oslo-klubbene ble sluppet torsdag klokka 12:00. Ni timer senere var Vålerenga-tribunene helt utsolgt, opplyser Andreas Aalbu til Dagsavisen.

– Tre av fire tribuner er utsolgt. Nå er det bare Lyn-siden igjen, hvor det er rundt 1000 billetter som ikke er solgt ennå, sier Aalbu til Dagsavisen fredag. Han er kommersiell leder i Vålerenga Fotball AS.

Lyn-supporterne har blitt tildelt billetter til bortetribunen, i tillegg til resten av hele kortsiden på Valle. Den tar totalt 3400 plasser. Aalbu er helt overbevist om at kampen blir utsolgt.

– Det blir den. Det tar vel en dag eller to til, men det har gått litt saktere med Lyn enn jeg trodde, sier han.

– Vi nærmer oss utsolgt. Jeg ser det ofte er sånn i norsk fotball at folk er litt trege med å kjøpe billetter. Det er rart med det, men vi satser på at Lyn-supporterne fyller opp den tribunen, opplyser daglig leder Anders Palm i Lyn til Dagsavisen.

Obosligaen 2024: Lyn - VIF (1-1) Slik så det ut på tribunene sist da Lyn og Vålerenga møttes på Ullevaal stadion. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Tre ganger utsolgt

Intility Arena har en kapasitet på 16.565 tilskuere, og Vålerenga har kun solgt den ut tre ganger etter at den sto klar i september 2017. Åpningskampen mot Sarpsborg 08 samme år og derbykampene mot Lillestrøm i 2022 og 2023 ble spilt for fulle tribuner på Valle.

I april tok det kun to dager før det ble solgt 24.600 billetter til sesongens første kamp mellom Oslo-rivalene på Ullevaal stadion. Det utsolgte oppgjøret ble tilskuerrekord i Obosligaen og den mest besøkte kampen i Norge i 2024.

– Ullevaal-kampen er den kuleste kampdagopplevelsen jeg har hatt. Med hele dagen – corteo, supporterne og større kapasitet på Ullevaal. Men utsolgt Intility er helt rått som vi har sett i kampene mot Lillestrøm, sier Aalbu.

– Det kommer til å bli et helt enormt trøkk, legger han til.

Lyn-leder Anders Palm, her avbildet før vårens derbykamp på Ullevaal. (Reidar Sollie)

Første møtet på Intility

Palm påpeker at kampen på Valle blir den første mellom lagene på Intility Arena.

– Det blir jo noe litt annet enn Ullevaal-kampen. Vi kommer til et litt mer ukjent sted for Lyn-supportere i og med at den ble bygget i etterkant av at vi var i toppen. Det er mange Lyn-fans som ikke har vært der før, sier Lyn-sjefen.

I fjor spilte Lyn mot Vålerengas rekruttlag i 2. divisjon på Intility Arena og vant 2-1 langt på overtid, men A-lagene på herresiden har aldri før spilt mot hverandre på Valle.

– Det blir bra trøkk. VIF er på god glid og det blir en utfordrende kamp, men vi skal nok bite godt fra oss.

Vålerenga leder Obosligaen tre serierunder før «slaget om Oslo». Lyn ligger ni poeng bak erkerivalene på åttendeplass. Lørdag reiser Vålerenga til Melløs stadion og møter serietoer Moss, mens Lyn kan klatre forbi Stabæk på tabellen med seier på Bislett søndag.

Vålerengas kamp starter 16:00 lørdag, mens Lyn – Stabæk har avspark 14:30 søndag.

