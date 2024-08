Warholm i aksjon – dette er mandagens direktesendte TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

08.00: Friidrett, OL i Paris. Mixed stafett, triatlon. Vetle Thorn, Lotte Miller, Kristian Blummenfelt og Solveig Løvseth stiller for Norge, hvis utøverne får lov til å konkurrere. Det har de ikke fått gjort de to siste dagene, da Seinen har vært for møkkete. (NRK 1 & Eurosport 1)

09.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler kvinner: Müller/Tillmann (Tyskland) – Tina/Anastasija (Sveits). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (TV Norge)

09.30: Skyting, OL i Paris. Finale 25 meter silhuettpistol, menn. Ingen nordmenn i aksjon. Fra Chateauroux, Paris. (TV Norge & Eurosport Norge)

10.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Femte dag, innledende øvelser: 10.05: 400 meter hekk, forsøk (Karsten Warholm), 10.10: Diskos, menn, kvalifisering, 10.40: Stavsprang, kvinner, kvalifisering Lene Retzius), 10.50: 400 meter hekk, kvinner, oppsamlingsheat, 11.20: 400 meter, menn, oppsamlingsheat, 11.55: 400 meter, kvinner, forsøk Henriette Jæger), 12.50: 200 meter, kvinner, oppsamlingsheat. (Eurosport Norge & NRK 1)

10.30: Klatring, OL i Paris. Semifinaler buldring, menn. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

10.53: Badminton, OL i Paris. Finale kvinner: Se Young An (Sør-Korea) – Bing Jiao He (Kina). Fra La Chapelle Arena Court 1, Paris. (TV Norge)

12.00: Gymnastikk, OL i Paris. Turn-finaler, med blant annet skranke menn (11.45) og bom kvinner (12.38). Med blant andre Simone Biles, som kan ta sitt fjerde OL-gull i Paris. (TV Norge)

12.20: Bordtennis, OL i Paris. Åttedelsfinaler lag, kvinner og menn. Fra South Paris Arena 4. Alle fire åttedelsfinalene starter fra klokka 10.00. Blant annet med Sverige mot Danmark for menn. (Eurosport Norge)

13.00: Klatring, OL i Paris. Sportsklatring, kvinner. Kvalifisering. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med (Eurosport Norge)

13.15: Gymnastikk, OL i Paris. Turn-finaler fortsetter, med blant annet bom kvinner (12.38) og svingstang menn (13.33). Med blant andre Simone Biles, som kan ta sitt fjerde OL-gull i Paris. (Eurosport 1)

13.30: Sykkel, Arctic Race of Norway. Andre etappe: Beiarn – Fauske (178.5km). Kupert etappe. Uno-X-laget stiller knallsterkt, med blant andre Jonas Abrahamsen, Magnus Cort og Alexander Kristoff fra Tour de France-troppen. Sistnevnte vant åpningsetappen. (TV2)

14.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler menn: Evans/Budinger (USA) – Mol/Sørum (Norge). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. De norske gullhåpene vant alle sine tre gruppespillskamper overlegent. (Eurosport Norge)

15.00: Skyting, OL i Paris. Bronsefinale og finale, skeet mixed lag. Fra Chateauroux, Paris. (Eurosport Norge)

15.30: Padling, OL i Paris. Kvartfinale og semifinale, kajakkcross kvinner. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy (Eurosport 1)

15.45: Badminton, OL i Paris. Finale menn: Kunlavut Vitidsarn (Thailand) – Viktor Axelsen (Danmark). Fra La Chapelle Arena Court 1, Paris. (TV Norge)

16.43: Padling, OL i Paris. Finale, kajakkcross kvinner. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy (TV Norge)

16.45: Bordtennis, OL i Paris. Åttedelsfinaler lag, kvinner og menn. Fra South Paris Arena 4. Åttedelsfinalene starter klokka 10.00. Blant annet med Sverige mot Danmark for menn. (Eurosport Norge)

17.05: Sykkel, OL i Paris. Banesykling, dag 1. Kvalifisering lagsprint kvinner, og kvalifisering forfølgelsesritt menn lag. Norge er ikke med. (Eurosport 1)

17.30: Basketball, OL i Paris. Semifinaler 3x3 basket, kvinner: Spania – USA, fra La Concorde 1 (Eurosport Norge)

18.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler kvinner: Melissa/Brandie (Canada) – Nuss/Kloth (USA). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (TV Norge)

19.00: Sykkel, OL i Paris. Banesykling, dag 1. Lagsprint kvinner, første runde (18.55), kvalifisering lagsprint menn (19.09) og finale lagsprint kvinner (19.46). (Eurosport 1)

19.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Femte dag. Innledende øvelser: 19.04: 3000 meter hinder, menn, forsøk, 19.55: 200 meter, menn, forsøk, 20.45: 200 meter, kvinner, semifinaler. Finaler: 19.00: Stavsprang menn, finale. (Sondre Guttormsen). 20.30: Diskos finale, menn. 21.15: 5000 meter finale, kvinner. (Karoline Bjerkeli Grøvdal). 21.47: 800 meter finale, kvinner. (Eurosport 1 og NRK 1)

19.30: Fotball, OL i Paris. Semifinale 1: Spania – Marokko, fra Stade Velodrome, Marseille. Starter 18.00. (Eurosport Norge)

20.00: Svømming, OL i Paris. Synkronsvømming, teknisk rutine lag. (Eurosport Norge)

21.00: Bryting, OL i Paris. Dag 1. Semifinaler 60kg og 130 kg menn og 68kg kvinner. (TV Norge)

21.00: Basketball, OL i Paris. Bronsefinale 3x3 basket, kvinner. Fra La Concorde 1 (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, skotsk Premier League. 1. runde: St. Johnstone – Aberdeen, fra McDiarmid Park, Perth, Skottland. (V Sport 1)

22.00: Volleyball menn, OL i Paris. Kvartfinale 4: USA – Brasil, fra South Paris Arena 1. Kampen starter 21.00. (Eurosport 1)

22.00: Basketball, OL i Paris. Finale 3x3 basket, kvinner. Fra La Concorde 1 (TV Norge)

22.30: Basketball, OL i Paris. Finale 3x3 basket, menn. Fra La Concorde 1 (TV Norge)

