Jæger er den nye yndlingen: – Kjempegøy og inspirerende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I år har hun i rask rekkefølge satt norsk rekord på 400 meter innendørs, 200 meter, 300 meter og 400 meter utendørs. I EM i Roma i juni ble det 4.-plass på 200 meter. I OL går hun for den doble distansen.

21-åringen fra Aremark er blitt en snakkis.

– Ja. Jeg merker at det blir mer interesse rundt meg. Folk sender meldinger, og folk jeg ikke vet hvem gir tilbakemeldinger og følger med. Det synes jeg er kjempegøy. Det er gøy å være i vinden om dagen og at jeg kan være en friidrettsutøver som kan øke interessen på jentesiden, sier Jæger.

– Det er mange gode fra Norge for tiden?

– Det er kjempegøy og inspirerende. Enn så lenge har det gått bra med de norske friidrettsutøverne her i OL. Det er utrolig hyggelig å være en del av den norske troppen om dagen.

Mor som sjef

Du har til og med fått din egen trenermor som mediesjef?

– Mamma styrer pågangen. Det er veldig koselig at folk vil prate med meg, og jeg setter pris på det. Men det kan bli mye iblant. Hun styrer alt av trening og ukesopplegg, og da er det greit at hun kan presse inn henvendelser der hun føler at det passer. Da slipper jeg å forholde meg til det, sier Jæger.

Hun har ladet opp til mesterskapsdagene i Paris med precamp i champagnebyen Reims.

– Jeg var der sammen med stafettjentene. Vi fikk gjort mye bra vekslingstrening og annen trening. Stemningen var kjempegod, og det var godt å komme inn i OL-bobla og kjenne på mesterskapsnervene.

– Er du nervøs?

– Ja … nervene begynner absolutt å komme, og jeg kjenner det på kroppen.

Les også: Rooth sikret Norges første gull i Paris: – Dette skulle ikke skje ennå

Ri av stormen

Hun vet hvordan hun skal ri av stormen foran heatene mandag.

– Jeg må se på det som en helt vanlig konkurranse. Det er fortsatt 400 meter rundt banen, og jeg har løpt mot disse konkurrentene før. Men man blir kanskje litt ekstra nervøs siden et OL er ekstra stort. Jeg får bare gjøre som jeg har gjort tidligere, og det er å løpe som jeg kan og se hva det holder til.

– Er det realistisk å tro på en plass i semifinalen?

– Ja. Det vil jeg håpe.

– Finaleplass?

– Enn så lenge er det litt drøyt. Målet kan være en finaleplass om fire år.

– Blir det 200 meter eller 400 meter i fortsettelsen?

– Jeg vet ikke. Det er tydelig at det fungerer slik det har vært til nå med 200- og 400 meter. Det er mulig at jeg må spesialisere meg inn på en av dem, avslutter Jæger.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time