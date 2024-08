OL-bokseren Imane Khelif ber om slutt på mobbing

Algeriske Khelif og taiwanske Lin Yu-Ting har havnet i overskriftene for andre ting enn det rent sportslige i forbindelse med sommerlekene i Paris.

Både Khelif og Lin har vunnet sine første olympiske medaljer, samtidig som de har blitt trukket inn i en større konflikt om holdninger til kjønnsidentitet og regler innen idrett.

Den algeriske idrettsutøveren snakket søndag kveld om sine turbulente OL-opplevelser i et intervju med SNTV, en samarbeidspartner av The Associated Press.

Takknemlig

– Jeg sender et budskap til alle mennesker i verden om å opprettholde de olympiske prinsippene og det olympiske charteret, om å avstå fra å mobbe alle idrettsutøvere, fordi dette har konsekvenser, massive konsekvenser, sa Khelif på arabisk.

Khelif ville ikke svare på spørsmål om hun hadde gjennomgått andre tester enn dopingtester, og sa at hun ikke ønsket å snakke om det.

Hun uttrykte takknemlighet overfor Den internasjonale olympiske komité og dens president, Thomas Bach.

– Jeg vet at Den olympiske komité har gitt meg rettferdighet, og jeg er glad for denne løsningen fordi den viser sannheten, sa hun.

Ikke i sosiale medier

Selv om hun er klar over debatten rundt hennes deltakelse, sier Khelif at hun har holdt seg litt unna oppstyret.

– Jeg følger ikke med i sosiale medier. Vi har et mentalt helseteam som ikke lar oss følge med i sosiale medier, særlig ikke under de olympiske lekene. Jeg er her for å konkurrere og få et godt resultat.

Khelif vant torsdag over Angela Carini fra Italia, som måtte gi seg etter bare 46 sekunder. Carini sa senere at hun angret på denne avgjørelsen og ønsket å be Khelif om unnskyldning.

Tirsdag kveld skal hun bokse i semifinalen i 66-kilosklassen for kvinner. Kampen er mot Janjaem Suwannapheng fra Thailand. Om Khelif vinner, vil hun kjempe om en gullmedalje på fredag.

