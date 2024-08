Kristoff vant for andre dag på rad: – Blir nesten dyttet over målstreken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen repeterte bragden fra søndagens åpningsetappe da han var først over målstreken.

– Vi har det desidert sterkeste laget gjennom dagen. Det er morsomt å være med på et lag som det her. Jeg måtte bare ta 100 meter selv. Jeg blir nesten dyttet over målstreken, sa seierherren til TV 2.

Kristoff vant foran belgiske Tom Van Asbroeck og lagkameraten Magnus Cort. Det var 37-åringens sjette triumf for sesongen.

Arctic Race of Norway går over fire etapper og avsluttes i Bodø onsdag.

Les også: Kristoff vant åpningsetappen av Arctic Race: – Deilig å vinne på hjemmebane