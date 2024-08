Kristoff spurtet inn til seier på 1. etappe av Arctic Race of Norway: – Deilig å vinne på hjemmebane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rogalendingen vant foran Milan Fretin (Cofidis) og Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech). Emilien Jeannière (TotalEnergies) mente imidlertid at nordmannen hadde hindret han i spurten.

– Jeg følte ikke at jeg gjorde noe ureglementert, sa Kristoff til TV 2 etter å ha tatt sin sjette seier i rittet.

– Det er deilig å vinne på hjemmebane og innfri litt på forventningspresset. Det var akkurat som planlagt, fortsatte han.

– Det er en veldig vanskelig spurt for meg. Det er en stor gruppe, så det er veldig farlig. Jeg føler at jeg var best i dag, men Kristoff gikk til venstre, så jeg ikke kunne komme meg forbi, sa Jeannière.

Åpningsetappen i det norske rittet gikk fra Bodø til Rognan og strakte seg over 155,3 kilometer.

Seieren var Kristoffs femte for sesongen. Forrige triumf kom i det belgiske rittet Heylen Vastgoed Heistse Pijl i starten av juni.

Arctic Race of Norway går over fire etapper og avsluttes i Bodø onsdag.

