Jæger videre til semifinale på 400 meter: – Kjempegøy!

Jæger løp i det andre av seks heat, der de tre beste i hvert heat tar seg videre. Dermed er Jæger semifinaleklar.

Ungjenta kom først ut på oppløpet og selv om hun ble tatt igjen av to konkurrenter hadde Jæger full kontroll på topp tre og avansement.

– Veldig deilig. Nå har jeg ventet veldig lenge på å løpe her og endelig så var det deilig å komme hit og kvalifisere rett inn til en semifinale, sa Jæger til NRK etter løpet.

OL-debuten ble en kjempeopplevelse.

– Det var kjempegøy! Fy fader for en stadion. For et folk. Jeg tror ikke jeg har vært så nervøs på veldig lenge og mye av grunnen er nok at det er en så enorm stadion, sa en ekstatisk Jæger.

Semifinalen holdes onsdag og en eventuell finale for Jæger settes i gang på fredag.

21-åringen fra Aremark har virkelig imponert med norske rekorder på rekke og rad i år. Hun er nå rekordholder i Norge på 200 og 400 meter.

Jæger løp inn til 49,85 på 400 meter under et stevne i Sveits i midten av juli, noe som var hennes første løp på under 50 sekunder på distansen.

Foran OL-debuten medga Jæger til NTB at det kan komme litt ekstra nerver.

– Man blir kanskje litt ekstra nervøs siden et OL er ekstra stort. Jeg får bare gjøre som jeg har gjort tidligere, og det er å løpe som jeg kan og se hva det holder til.

