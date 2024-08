Ingstad takker for støtten etter skrekkskaden: – Jeg er motivert

Ingstad skadet seg stygt i håndballkvinnenes puljekamp mot Tyskland. I etterkant ble det klart at korsbåndet i kneet røk, og dermed er hun ferdigspilt i OL.

– Jeg er selvsagt veldig lei meg over å bli skadet midt i et OL jeg hadde gledet meg stort til. Jeg var uheldig og mistet forrige OL med skade også, så dette har vært det store målet for meg de siste tre årene, sier hun i en uttalelse.

Nå venter en lang periode på sidelinjen. Hun er motivert til å starte opptreningen.

– Selv om det er veldig tungt nå, vet jeg at skader er en del av hverdagen for en idrettsutøver. Nå venter først en medisinsk oppfølging av skaden før jeg kan starte på en grundig opptreningsperiode, slik at jeg kan komme tilbake på banen igjen når alt er klart for det. Den jobben er jeg motivert for å gå løs på.

Hun takker lagvenninnene for god støtte.

– Jeg vil også takke lagvenninnene mine for støtte og omsorg de siste par dagene. En fantastisk gjeng som jeg nå skal heie fram fra tribunen.

Håndballjentene møter Brasil i kvartfinalen tirsdag kveld.

